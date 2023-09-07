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Мінфін (2678) податки (1987) Державна податкова служба (225) військовослужбовці (234) Податок на доходи фізосіб (18) Умєров Рустем (15)

Кабмін пропонує забрати у місцевих бюджетів податок на виплати військовослужбовцям, – Мінфін

Новини БізнесЦензор Влада Фінанси

марченко

Кабінет міністрів не планує вносити зміни до Податкового кодексу разом із ухваленням закону "Про державний бюджет на 2024 рік", за винятком перерозподілу податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у сфері оборони.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми не збираємося вносити окремі зміни до Податкового кодексу. Ми вважаємо, що податкова система має бути стабільною під час війни", – сказав міністр.

Водночас він підтвердив, що в частині ПДФО Мінфін збирається перерозподілити так званий "військовий" ПДФО (з виплат у секторі оборони), який спрямовується на сьогодні до місцевих бюджетів, та направити його на сектор безпеки та оборони.

"Тобто ті надлишки коштів, які зараз формуються в частині військового ПДФО, які осідають на рахунках місцевих бюджетів, вони мають працювати на сектор безпеки та оборони", – пояснив Марченко.

За його словами, наразі триває досить активна дискусія з цього питання.

"Я сподіваюся, що ми вийдемо на конструктивне рішення", – зазначив міністр.

Читайте також: На виплати військовим не вистачає 250 мільярдів до кінця року, – Умєров

Він нагадав, що при видатках сектору безпеки та оборони цього року понад 1,6 трлн грн, податки та інші внутрішні надходження бюджету покривають лише 1,3 трлн грн, і наступного року така ситуація збережеться.

"Всі інші витрати фінансуємо за рахунок наших партнерів", – наголосив глава Мінфіну, зазначивши, що у разі порушення ритмічності зовнішнього фінансування доведеться збільшувати внутрішні запозичення, що може поставити під загрозу досягнуту макроекономічну стабільність.

Коментуючи інші деталі проекту держбюджету-2024, міністр повідомив, що не передбачається суттєвого скорочення якихось видатків. Однак, можливо, на відновлення та сектори розвитку буде спрямована частина зовнішньої допомоги, а не внутрішні ресурси.

Як повідомлялося, раніше міністр оборони України Рустем Умєров підтримав пропозицію забрати з місцевих бюджетів надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) на виплати військовослужбовцям і спрямувати їх на потреби оборони.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+5
У чию кишеню забрати?!
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07.09.2023 14:27
+4
А якби був прийнятий ВРУ, готовий в КМУ проект Закону «Про фінансову систему», цього б НЕ БУЛО!!
Але діючим першим заступником Мінфіну, він був САБОТОВАНИЙ, тому і потягнулися руки уряду на усі боки, під час Воєнного Стану!!
А винні в МінФіні, так і сидять в Уряді і далі гадять!!
Співпадіння…!?
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07.09.2023 14:18
+3
Лепше би той Кабмин запропонував звільнити Ермака за керування фінансовими потоками із держбюджету до карману
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07.09.2023 14:16
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Кабмін шмигаля-єрмака тільки й робить що забирає.
А вкраїнчики і раді, плескають в долоньки.
Чим не ху@лостан №2 ?
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07.09.2023 14:14 Відповісти
З одного боку - ви критикуєте те, що під час війни місцеві бюджети витрачаються на ремонти стадіонів, а не на війну, а коли ці кошти на час війни пропонують у місцевих бюджетів забрати, щоб не витрачали на куйню - це вам теж не подобається.
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07.09.2023 14:18 Відповісти
У чию кишеню забрати?!
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07.09.2023 14:27 Відповісти
А вам кишеня якогось мера дорожча, чи як? Хіба на місцях у нас крадуть меньше? Тут хоч є шінс, що ці гроші підуть на захист держави, а на місцевих рівнях шансів майже немає.
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07.09.2023 14:44 Відповісти
Якщо б дійсно на оборону....а так спі₴дять, як зазвичай
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07.09.2023 14:30 Відповісти
А це вже інше питання. І потрібно слідкувати за тим, щоб не спи₴дили. Дотого ж на місцевих рівнях пи₴дять так само - і слідкувати за цим важче.
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07.09.2023 14:42 Відповісти
Слідкуємо, бачимо і що??? Нал. у офшорах, диванах, гуманітарка вагонами і контейнерами, дизельне паливо, яйця, яблука, турнікети, куртки....і що?
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07.09.2023 15:06 Відповісти
І то, що якщо скандали виникають, а не по-тихенькому зливаються - то маєть і вплив на крадіїв.
А на місцевих рівнях розкрадають тихесенько без шуму.
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08.09.2023 12:30 Відповісти
Ті, хто повинен слідкувати - у долі, чи таки ж самі зелені гниди, які і покривають злодіїв. Замкнуте коло. На місцях стадіони будують, нормальні дороги перекладають по кілька разів і с цього мають, а на верху крадуть.
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07.09.2023 15:13 Відповісти
Ну от коли питання буде не інше і буде кому слідкувати то й оддамо. А зараз нехай хочаб тротуари у містах зроблять.
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08.09.2023 12:21 Відповісти
Які тротуари, війна в країні! І на місцях на тих тротурах крадуть не менше.
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08.09.2023 12:29 Відповісти
Ну от коли будуть прозорі декларації, реальна боротьба із корупцією та чинуші премії собі знизять, то ми й тротуари віддамо.
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08.09.2023 12:31 Відповісти
Ти хворе? Війна в країні! Гроші ЗАРАЗ потрібні, а не "коли"!
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08.09.2023 12:33 Відповісти
Як зараз потрібні, той прозорі декларації, реальна боротьба із корупцією та чинуші премії собі знизять повинні бути ЗАРАЗ, бот
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08.09.2023 13:08 Відповісти
Все потрібно ЗАРАЗ - все і одночасно! І гроші на бордюри і стадіони зараз не потрібно просирати!
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08.09.2023 14:40 Відповісти
Не істери, бот. Потрібно - то най працюють, а не крАдуть, бариги на крОві.
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08.09.2023 14:52 Відповісти
Бот тут саме ти. Розподіл податків з приорітетом на місцеві бюджети - це розподіл мирного часу.
Під час війни розподіл має бути іншим - бо без стадіона чи нового тротуару ми пережевемо пару років, а от без армії - мі НЕ пережевемо - тому- ніяких стадіонів - все на армію!.
І так, крадіїв потрібно саджати, але це не змінює факту того, що пріорітети у розподілі грошей під час війни мають бути іншими.

І так, ботяра, у тебе проксі відлеївся.
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08.09.2023 15:33 Відповісти
Та годі істерити вже. Корупція та крадівництво серед твоєї зе!лені процвітає? Так. Боротьба із нею імітується? Так. Все, допомагаємо армії через перевірених волонтерів.
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08.09.2023 19:43 Відповісти
О, знову проксі приклеїв?
Так, звісно допомогаємо. Але це не привід, щоб не перерозподілити гроші з будівництва стадіонів на армію. Бо доки ми скидаємось - місцева влада сотні мільонів розкрадає на ремонтах власних кабінетах і будівництві стадіонів.
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08.09.2023 20:37 Відповісти
Боте, не сміши дорослих людей, бо vpn це звичайний інструмент для роботи. Немісцева влада розкрадає набагато більше и вже зовсім без ніякої користі для людей і ніякого виправдання тій відсутності боротьби із корупцією яку постійно демонструє твій наймач зе!ленський немає, тим більше під час війни. Коротше годі тобі вже, йди спати.
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08.09.2023 22:01 Відповісти
"vpn це звичайний інструмент для роботи."
Та невже? Для роботи КИМ це "звичайний інструмент"? Кацапським троллем?

"розкрадає набагато більше"

У тебе, бота, є статистика, хто скільки розкрадає? Чи на твою "єкспертну" ботську думку, краще взагалі не давати грошей на армію, бо "їх можуть розкрасти" і нехай у солдат не буде ніякого забеспечення взагалі?

За це тобі твій винаймач ******* платить, щоб такі думки розповсюджувати?
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08.09.2023 23:22 Відповісти
Кабмін може видати постанову, яка чітко визначить сфери використання коштів місцевою владою.
Сам кабмін дерибанить сотні мільйонів, а швидше за все ще більше, на різну гидоту, далеку від потреб армії.
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07.09.2023 14:37 Відповісти
"яка чітко визначить сфери використання коштів місцевою владою."

Ііі? Місцеві влади можуть використовувати кошти нормально на оборонку? Ні, не можуть
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07.09.2023 14:41 Відповісти
Але ж допомагають. Зокрема, Київ та Дніпро регулярно звітують про це.
А якщо є якісь перепони, нехай Шмигаль виправляє це, а не суне свої волохаті лапи в місцеві бюджети.
Нехай конфіскують активи на мільярди парашенських олігархів в Україні і не грабують українців.
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07.09.2023 14:47 Відповісти
звітувати то звітують, але чи допомагають?? Питання. Оно в Дніпрі все місто перекопане, все якісь реконструкції ідіотські, якісь перекладання асфальту, який цілком та абсолютно придатний, довжилезний проспект Гагаріна переклали асфальт, а там було 4 ями, якусь плиточку тротуарну мостять.. Все пиляють та пиляють той бюджет, паскудники. Всі містяни обурюються, краще б на дрони ті гроші витрачали, паскудники.
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07.09.2023 15:24 Відповісти
Нехай кабмін указами регулює витрачання коштів. Якщо є потреба проводити якісь роботи по ремонту аварійних ділянок доріг чи інших об'єктів, то їх потрібно робити, Це безпека громадян.
А допомагає армії чи ні, кожна міська рада жителі міст, селищ мають знати із звітів міських рад, мерів. Якщо це не бла-бла-бла про допомогу, а конкретні звіти про те, що саме закупили і куди передали, то це схоже на правду.
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07.09.2023 15:44 Відповісти
та в тому то і справа, що навіть самі містяни кажуть що НАГАЛЬНОЇ потреби немає.. А є непомірний апетит до "освоєнія" коштів. Кажу ж, проспект Гагаріна 4.7 км довжиною. 4 ряди руху. ЧОТИРИ ЯМИ БУЛО - переклали усі 4.7 км. Покриття було чудове, ями якісно зробити і все. Так НІТ, переклали весь проспект.
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08.09.2023 12:31 Відповісти
Чоколяд, у паскудників зовсім не було проблем із пилянням через "велике крадівництво". А зараз чогось збудились через "надлишки", що "осідають" у місцевих бюджетах, бариги на крОві.
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08.09.2023 12:24 Відповісти
тобто, для тебе норма, коли місцеві бюджети розпилюють місцеве "князівство", а от коли державні - то це ай-яй-яй?? Прикольно.... Не бачу великої різниці чи то місцеві пиляти, чи державні.. Страчувати і за перше і за друге. Чи в тебе команда фас на конкретну людину?
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08.09.2023 12:33 Відповісти
То ти різниці не бачиш бо в Україна не живеш, чоколяд. Із місцеві бюджетів є толк на місцях а державні то чиясь велика годівниця.
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08.09.2023 13:12 Відповісти
І про страти то популістична дурня. Просто чинні закони повинні працювати тай усе.
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08.09.2023 13:48 Відповісти
По-перше - Київ та Дніпро мають найбільші бюджети в країні - та й те - їх розходують як аналог волонтерської допомоги. А що маленьким населеним пунктам робити з маленькими бюджетами? От і розходують вони свої бюджети на фарбування бордюрів, стадіони і тп лабуду.
І за кожним не прослідкуєш. Набагато простійше слідкувати за всі гроші, зібрані в одному місці і їх можна витратити на глобальні цілі - фінансування виробництва тих же Стугн і тд.
Зрозіміло, що це все ТИМЧАСОВО і тільки на час війни!
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08.09.2023 01:54 Відповісти
Всі, хто має очі і вуха, бачать і знають як зелені мародери освоюють наліво мільярди навіть в самому міністерстві оборони.
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08.09.2023 09:00 Відповісти
У вас "зелений гній" геть мізки залив, якщо ви задля боротьби зі свохми політичними супротивниками готові не давати гроші на армію, а краще злити їх на фарбування бордюрів.
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08.09.2023 12:32 Відповісти
Скільки витрачають на фарбування бордюрів у вашому місті?
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08.09.2023 12:33 Відповісти
Багато - і плиточку перекладають там, де вона і так ще норм лежала і могла полежати рік чи два, ще й додаткового пішохідного моста Кличко якогось закортіло. А все це має йти на оборонку!
І звісно - для крадіїв в МО потрібно повернути розстріли на час війни.
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08.09.2023 12:39 Відповісти
Навіщо пропонувати дурню про розстріли? Цього ніхто не зробить.
А про мародерів мільярдів пишіть. А то вас тригерить тільки на дії невгодних вам з політичних міркувань, хоча їм можна "пришити" значно менші гріхи.
Є ваші коменти під новинами про зелених виродків, які не хочуть показати чим прибарахлились під час великої війни?
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08.09.2023 12:54 Відповісти
Про що мені писати - не вам мені вказувати.
Під новинами про те, що не відкрили декларації - мені немає з чим сперечатися - я просто полайкав коменти. А тут мені є з чим сперечатися - бо ви пишете прутню.
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08.09.2023 14:47 Відповісти
Я не вказувала що вам писати. Я поставила питання.
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08.09.2023 14:57 Відповісти
Та невже?

"Алла Новосад 5b57f84f

про мародерів мільярдів пишіть

"
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08.09.2023 15:30 Відповісти
Ок. Але це швидше була реакція на абсолютно нереалістичні пропозиції розстрілювати мародерів: "не розстрілюйте, а хоча б пишіть про них".
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08.09.2023 15:44 Відповісти
А я й пишу під статтями з відповідною темою. Коли під статьтєю про мародерство МО на віськовій формі я писав проти маячні тих, хто захищав МО і тд. Але найтастійше я пишу, коли не згодний з кимось у чомуссь - інакше я просто лайкаю - бо для чого писати те, що вже написано кимось?
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08.09.2023 15:59 Відповісти
Зелений гній у Верховній Раді не хоче показати свої декларації, як зросли їхні статки за час страшної війни, знищених міст і сіл, сотен тисяч смертей.
Але втуляють про пофарбовні бордюри.
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08.09.2023 09:09 Відповісти
да пусть забирают, пересічним от местных бюджетов один куй ничего не перепадает
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07.09.2023 14:14 Відповісти
Ви помиляєтесь. Саме місцеві бюджети з військового ПДФО адресно допомогають тим військовим частинам, які їм це ПДФО і сплачують. В деяких випадках навіть більше, ніж його надходить.
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07.09.2023 14:27 Відповісти
та бізнесмени та прості люди допомагають в рази більше, ніж оті крадїї, яких від корита не відтягнеш бульдозером.
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07.09.2023 15:27 Відповісти
Прозвучало як загальна фраза. Якщо військове ПДФО спрямують до держбюджету повністю, то там все банально розчинеться і будемо далі мати яйця в кілограмах та куртки за ціною супербрендових лосін.
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07.09.2023 18:37 Відповісти
на всіх етапах розкрадається, на жаль. Вкрасти не можуть тільки те, що передають бійцям особисто в руки, або коли ти особисто знайомий з командиром військового підрозділу, довіряєш йому і віддаєш на баланс частини благодійну допомогу, підписуєш акт прийому-передачі, тоді можна бути переконаним, що воно не поїде кудись у незрозумілму напрямку, а буде працювати саме на підрозділ. Розкрадають же ж не тільки у вищому керівництві, розрадають навіть у середніх ланках командного составу, знаємо, плавали((. Тому і вибираємо самий такий спосіб передачі - або особисто в руки захиснику, або тим командирам, яким ти довіряєш, чи довіряють воїни, з якими ти знайомий особисто (чесні командири також трапляються, уявляєте))).
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08.09.2023 10:14 Відповісти
Лепше би той Кабмин запропонував звільнити Ермака за керування фінансовими потоками із держбюджету до карману
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07.09.2023 14:16 Відповісти
А якби був прийнятий ВРУ, готовий в КМУ проект Закону «Про фінансову систему», цього б НЕ БУЛО!!
Але діючим першим заступником Мінфіну, він був САБОТОВАНИЙ, тому і потягнулися руки уряду на усі боки, під час Воєнного Стану!!
А винні в МінФіні, так і сидять в Уряді і далі гадять!!
Співпадіння…!?
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07.09.2023 14:18 Відповісти
Є пропозиція як розв'язати питання з корупцією. Є добрий лозунг "Разом до перемоги". Так ось, якщо замість чиновників посадити людей інвалідів, а починаючи від низького чиновника, суддів, поліцаїв, прокурорів, депутатів всіх рангів, Кабмін послати на фронт... Дивишся от корупції й слід не залишиться.
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07.09.2023 14:27 Відповісти
Вже хочуть і місцеві бюджети пощіпати...мало їм, на хліб та ікру не вистачає...!!!
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07.09.2023 14:27 Відповісти
А праправнукам, а родичам...так все вдало складається
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07.09.2023 14:34 Відповісти
На війну взагалі-то не вистачає. Чи так потрібні зараз нам нові стадіони і ремонти у кабінетах місцевих чинуш, на шо витрачаються місцеві бюджети?
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07.09.2023 14:45 Відповісти
Міністра Фінансів на свіже повітря !
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07.09.2023 14:36 Відповісти
забирати треба гроші а не джерело грошей.

бо то банальне пограбування виходить.

і не забирати а позичати під розписку, що після війни повернуть.

адже якби не війна то витрати на стадіон мають право на иснування.

а ще не можна забирати гроші які зарезервовані на будівництво підземних залізобетонних приміщень.
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07.09.2023 14:39 Відповісти
А скільки з тих перенаправлень розкрадуть, або піде на переплату (яйця по 17,яблука -52, пальне-80)?
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07.09.2023 19:53 Відповісти
на дороги в закарпаті їх краще спрямуйте хахахахаххахахаха
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07.09.2023 19:59 Відповісти
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07.09.2023 20:08 Відповісти
Нормальна тєма: забрати з місцевих бюджетів податки, зняті з військових, щоб виплатити військовим. Прикольна заліпуха
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07.09.2023 20:53 Відповісти
у цього міністра сім заступників у яких така ж кількість заступників як ви думаєте скільки ці дармоїди отримують зарплати та премії...
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07.09.2023 21:53 Відповісти
Розікрали бюджетні кошти, а тепер хочуть нас зовсім бомжами зробити місцеві здеруть. Ця централізація коштів ,як у РФ, призведе до диктатури.
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08.09.2023 02:51 Відповісти
Це упокорення самоврядування, непідлеглого офісу щура, єрмаку. Підготовка до "виборів", узурпації. Економічний фланг. Ти можеш мати фейкову партію без ідеології, "шлюха народу", рейтинг якої став нулем через держзраду та корупцію, але для тотальної узурпації зелебобіку треба знищити владу громад.
За цими параметрами офіс неголеного щура випереджає навіть ***** в 2000-х.
І тут не до жартів, бо першою знищили свободу слова.
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08.09.2023 10:18 Відповісти
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08.09.2023 10:48 Відповісти
 
 