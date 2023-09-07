Кабмін пропонує забрати у місцевих бюджетів податок на виплати військовослужбовцям, – Мінфін
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Кабінет міністрів не планує вносити зміни до Податкового кодексу разом із ухваленням закону "Про державний бюджет на 2024 рік", за винятком перерозподілу податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у сфері оборони.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми не збираємося вносити окремі зміни до Податкового кодексу. Ми вважаємо, що податкова система має бути стабільною під час війни", – сказав міністр.
Водночас він підтвердив, що в частині ПДФО Мінфін збирається перерозподілити так званий "військовий" ПДФО (з виплат у секторі оборони), який спрямовується на сьогодні до місцевих бюджетів, та направити його на сектор безпеки та оборони.
"Тобто ті надлишки коштів, які зараз формуються в частині військового ПДФО, які осідають на рахунках місцевих бюджетів, вони мають працювати на сектор безпеки та оборони", – пояснив Марченко.
За його словами, наразі триває досить активна дискусія з цього питання.
"Я сподіваюся, що ми вийдемо на конструктивне рішення", – зазначив міністр.
Він нагадав, що при видатках сектору безпеки та оборони цього року понад 1,6 трлн грн, податки та інші внутрішні надходження бюджету покривають лише 1,3 трлн грн, і наступного року така ситуація збережеться.
"Всі інші витрати фінансуємо за рахунок наших партнерів", – наголосив глава Мінфіну, зазначивши, що у разі порушення ритмічності зовнішнього фінансування доведеться збільшувати внутрішні запозичення, що може поставити під загрозу досягнуту макроекономічну стабільність.
Коментуючи інші деталі проекту держбюджету-2024, міністр повідомив, що не передбачається суттєвого скорочення якихось видатків. Однак, можливо, на відновлення та сектори розвитку буде спрямована частина зовнішньої допомоги, а не внутрішні ресурси.
Як повідомлялося, раніше міністр оборони України Рустем Умєров підтримав пропозицію забрати з місцевих бюджетів надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) на виплати військовослужбовцям і спрямувати їх на потреби оборони.
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А вкраїнчики і раді, плескають в долоньки.
Чим не ху@лостан №2 ?
А на місцевих рівнях розкрадають тихесенько без шуму.
Під час війни розподіл має бути іншим - бо без стадіона чи нового тротуару ми пережевемо пару років, а от без армії - мі НЕ пережевемо - тому- ніяких стадіонів - все на армію!.
І так, крадіїв потрібно саджати, але це не змінює факту того, що пріорітети у розподілі грошей під час війни мають бути іншими.
І так, ботяра, у тебе проксі відлеївся.
Так, звісно допомогаємо. Але це не привід, щоб не перерозподілити гроші з будівництва стадіонів на армію. Бо доки ми скидаємось - місцева влада сотні мільонів розкрадає на ремонтах власних кабінетах і будівництві стадіонів.
Та невже? Для роботи КИМ це "звичайний інструмент"? Кацапським троллем?
"розкрадає набагато більше"
У тебе, бота, є статистика, хто скільки розкрадає? Чи на твою "єкспертну" ботську думку, краще взагалі не давати грошей на армію, бо "їх можуть розкрасти" і нехай у солдат не буде ніякого забеспечення взагалі?
За це тобі твій винаймач ******* платить, щоб такі думки розповсюджувати?
Сам кабмін дерибанить сотні мільйонів, а швидше за все ще більше, на різну гидоту, далеку від потреб армії.
Ііі? Місцеві влади можуть використовувати кошти нормально на оборонку? Ні, не можуть
А якщо є якісь перепони, нехай Шмигаль виправляє це, а не суне свої волохаті лапи в місцеві бюджети.
Нехай конфіскують активи на мільярди парашенських олігархів в Україні і не грабують українців.
А допомагає армії чи ні, кожна міська рада жителі міст, селищ мають знати із звітів міських рад, мерів. Якщо це не бла-бла-бла про допомогу, а конкретні звіти про те, що саме закупили і куди передали, то це схоже на правду.
І за кожним не прослідкуєш. Набагато простійше слідкувати за всі гроші, зібрані в одному місці і їх можна витратити на глобальні цілі - фінансування виробництва тих же Стугн і тд.
Зрозіміло, що це все ТИМЧАСОВО і тільки на час війни!
І звісно - для крадіїв в МО потрібно повернути розстріли на час війни.
А про мародерів мільярдів пишіть. А то вас тригерить тільки на дії невгодних вам з політичних міркувань, хоча їм можна "пришити" значно менші гріхи.
Є ваші коменти під новинами про зелених виродків, які не хочуть показати чим прибарахлились під час великої війни?
Під новинами про те, що не відкрили декларації - мені немає з чим сперечатися - я просто полайкав коменти. А тут мені є з чим сперечатися - бо ви пишете прутню.
"Алла Новосад 5b57f84f
про мародерів мільярдів пишіть
"
Але втуляють про пофарбовні бордюри.
Але діючим першим заступником Мінфіну, він був САБОТОВАНИЙ, тому і потягнулися руки уряду на усі боки, під час Воєнного Стану!!
А винні в МінФіні, так і сидять в Уряді і далі гадять!!
Співпадіння…!?
бо то банальне пограбування виходить.
і не забирати а позичати під розписку, що після війни повернуть.
адже якби не війна то витрати на стадіон мають право на иснування.
а ще не можна забирати гроші які зарезервовані на будівництво підземних залізобетонних приміщень.
За цими параметрами офіс неголеного щура випереджає навіть ***** в 2000-х.
І тут не до жартів, бо першою знищили свободу слова.