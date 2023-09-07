Із російських аптек за рік зникло 20% імпортних ліків

За рік із російських аптек зникла п’ята частина імпортних медичних препаратів.

За підсумками перших семи місяців 2023 року асортимент імпортних ліків у російських аптеках включав 6,4 тис. позицій, повідомляє РБК із посиланням на дані аналітичної компанії DSM Group.

Це на 20,3% менше, ніж у січні-липні минулого року – на кінець цього періоду 2022-го росіянам було доступно в аптечному роздробі 7,7 тис. позицій іноземного виробництва.

Статистика DSM Group враховує дані щодо асортименту близько 45 тис. російських аптек, тобто більше половини ринку (за підсумками першого півріччя 2023-го в Росії налічувалося понад 73 тис. аптечних установ).

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Асортимент іноземних ліків скорочується як мінімум із 2020 року. У 2019 році в аптеках було доступно 8,7 тис. позицій, через рік їх число скоротилося до 8,4 тис. Всього за п'ять років асортимент скоротився майже на 36%.

Гравці російського аптечного ринку підтверджують тенденцію. За словами директора організації Асоціація незалежних аптек Вікторії Прєснякової, за сім місяців цього року продаж імпортних товарних позицій впав в упаковках на 15-16% рік до року. Аналогічне падіння фіксують і в Асоціації нових незалежних аптек. Джерело у великій федеральній аптечній мережі також підтверджує скорочення асортименту імпортних препаратів, але конкретних показників не уточнює.