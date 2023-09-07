Російські АЗС стали збитковими через рекордне зростання оптових цін на бензин та дизпаливо

Російські автозаправні станції (АЗС) стали збитковими через зростання біржових цін на пальне.

Про це пише російське видання "Вєдомості" із посиланням на дані місцевої дослідницької групи "Петромаркет".

Згідно із підрахунками аналітиків, на початку вересня середня маржа АЗС при заправці бензином А-92 та А-95 становила мінус 3 рублі, а дизпаливом – мінус 2 рублі на літрі.

Представник "Петромаркету" зазначив, що торгівля бензином знаходиться в негативній зоні з середини червня, а дизельним паливом – з середини серпня.

Заступник голови правління асоціації "Надійний партнер" Дмитро Гусєв підтвердив, що за багатьма нафтопродуктами на АЗС маржинальність зараз негативна.

Голова російської Незалежної паливної асоціації Павло Баженов уточнив, що маржинальність АЗС при продажі бензину А-95 становить мінус 2,19 рубля на літрі, однак продаж Аі-92 і дизпалива все ще вигідні для власників автозаправок, але їх маржа не перевищує 63 копійки на літрі.

Аналітики пояснюють, на маржинальність автозаправного бізнесу негативно впливає зростання оптових цін на нафтопродукти в Росії. АЗС зазвичай підвищують маржинальність за рахунок додаткових послуг, у тому числі торгівлі їжею, але не всі регіональні незалежні мережі мають можливість організувати на заправці магазин.

Через це найбільші російські мережі АЗС, зокрема "Лукойл", "Роснєфть" і "Татнєфть", урізають акції для покупців і скасовують знижки або не продовжують діючі. Мережі АЗС відмовляються від додаткових знижок та кешбеку через зниження маржинальності, пояснив керівник нафтогазової практики Kept Максим Малков.

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Як повідомлялося, з початку року ціна бензину на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі зросла майже вдвічі, дизельне паливо подорожчало у 1,5 раза.

6 вересня біржові ціни на пальне в Росії вкотре оновили історичні рекорди: бензин А-92 торгувався по 65 472 рубля за тонну, А-95 – по 76 492 рубля, дизпалива – по 68 556 рублів. Водночас на АЗС вартість бензину з початку року зросла на 4,8%, дизеля – на 0,6%.