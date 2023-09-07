"Укренерго" витратило 2,8 мільярда на захист трансформаторів від російських дронів і ракет

ПрАТ "НЕК "Укренерго" з 14 серпня по 4 вересня уклало низку угод на будівництво захисних споруд для трансформаторів на електропідстанціях в різних куточках України на загальну суму 2,77 млрд грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Захист кожного окремого трансформатора оцінили у суми від 69,04 до 69,49 млн грн.

"Укренерго" з міркувань безпеки не оприлюднило у "Прозорро" даних про розташування цих підстанцій. Так само раніше приховали ці дані і регіональні служби Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури (колишній "Укравтодор"), які оприлюднили звіти про тендери на будівництво захисту електропідстанцій на загальну суму понад 36 млрд грн.

При цьому замовлення від Держагентсва з відновлення отримували переважно найбільші підрядники "Укравтодору", а від "Укренерго" – ціла низка інших компаній.

Зокрема, підрядниками на будівництво систем захисту для 40 трансформаторів "Укренерго" обрано:

Корпорація виробничих та комерційних підприємств "Союз" (414,68 млн грн, власниця – Альона Приходько);

ТОВ "Ріола-модуль лтд" (345,64 млн грн, Володимир Духович);

ТОВ "Єврокон Україна" (276,61 млн грн, естонці Тоомас Луман, Лііві Луман, Егон Матс);

ТОВ "Центрбуд" (276,61 млн грн, Сергій Мішин);

ТОВ "Саб ентерпрайз" (207,57 млн грн, Микола Стаднік);

ТОВ "Севен сі ай" (207,57 млн грн, Наталія Дерен);

ТОВ "Міра енерго" (207,57 млн грн, Неля Русак, раніше директором був Михайло Русак з "Укрмонтаженерго");

ТОВ "Укрмонтаженерго" (138,53 млн грн, Сергій Мірошниченко і Михайло Русак);

ТОВ "Південна енергетична компанія" (138,53 млн грн, Юрій Малярчук з родиною);

ТОВ "Південний енерготехнічний завод" (138,53 млн грн, Олександр Калін);

ТОВ "Реал-строй" (138,53 млн грн, Олександр Найдьонов);

ТОВ "Топаз" (69,49 млн грн, Валентина Сіроштан);

ТОВ "Проматом" (69,49 млн грн, Дмитро Гапотій, відомий як постачальник різних товарів енергокомпаніям Костянтина Григоришина);

ТОВ "Завод "Буддеталь" (69,49 млн грн, Тамара Гриценко);

ТОВ "Укртеплоенергоремонт" (69,49 млн грн, Євген Скопінцев).

"Укренерго" не оприлюднило ціни будматеріалів з інвесторської документації. Так само Держагенство відновлення ще не оприлюднювало ціни будматеріалів по своїм підрядам на укриття підстанцій.