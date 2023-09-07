Україна почала експортувати зерно через порти Хорватії

Українські компанії почали експортувати зерно через хорватські порти.

Про це перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко заявила під час зустрічі з головою уряду Хорватії Андреєм Пленковичем, повідомляє пресслужба українського міністерства.

"Українське зерно вже пішло на експорт через хорватські порти. Дякуємо за таку можливість. Цей торговий шлях хоч і нішевий, але вже користується популярністю. Ми готові його розвивати, розширюючи можливості транспортного коридору. Ми вважаємо, що цей логістичний маршрут буде відігравати важливу роль у двосторонній торгівлі між нашими країнами і після війни", – розповіла Свириденко.

Під час зустрічі сторони також обговорили важливість спільного вирішення питання експортних обмежень для українського експорту.

Як повідомлялося, наприкінці липня Україна та Хорватія домовилися про використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі для транспортування українського зерна.