Попит на електромобілі в Україні зріс за рік у 2,6 раза: Топ-5 найпопулярніших моделей

Первинну реєстрацію у серпні отримав 3841 електромобіль, що на 11% більше, порівняно з липнем, і у 2,6 раза більше, ніж у серпні 2022 року.

За даними галузевого об'єднання "Укравтопром", основну масу зареєстрованих у серпні електромобілів склали легкові авто – 3764 одиниць (у тому числі 684 нових та 3080 – вживаних).

Водночас із 77 поставлених на облік у серпні комерційних електромобілів новими були лише 3 авто.

Серед нових електромобілів українці найчастіше купують Volkswagen ID.4 (275 одиниць), Volkswagen ID.6 (58 штук), Audi Q8 e-tron (40), Toyota BZ4X (39), Honda E (34).

Серед вживаних електромобілів найпопулярнішою моделлю залишається Nissan Leaf – у серпні її придбали 505 автовласників, на другому місці Volkswagen e-Golf (422 одиниці), на третьому – Tesla Model 3 (361 штук), на четвертому – Tesla Model Y (218 од.), замикає п'ятірку Renault Zoe (183 одиниць).

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Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 19,9 тис. електромобілів, що у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.