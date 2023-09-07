Нацкомісія хоче зобов’язати "Укренерго" доплачувати за імпорт електроенергії

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підготувала механізм запровадження спеціальних обов’язків при імпорті електроенергії (так зване "імпортне ПСО").

Про це йдеться в обґрунтуванні до рішення НКРЕКП про схвалення проєкту постанови "Про граничні ціни на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку", яке планують розглянути на засіданні 12 вересня, повідомляє галузеве видання ExPro.

Згідно із документом, регулятор підготував проєкт постанови Кабміну "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на імпортерів електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії протягом дії воєнного стану", яким передбачено надання імпортером оператору системи передачі послуг із забезпечення балансової надійності, яка буде оплачуватись оператором системи передачі – НЕК "Укренерго".

"Проєктом передбачається покладення спеціальних обов’язків на:

імпортера у частині здійснення купівлі електричної енергії на ринках держав-членів країн ЄС в обсягах та в терміни, визначені оператором системи передачі, та продажу імпортованої електричної енергії на всіх сегментах ринку електричної енергії України за цінами, що склались на цих ринках або за договором про постачання електричної енергії споживачу;

оператора системи передачі у частині розрахунку та доведенні імпортеру інформації щодо прогнозованих погодинних обсягів імпорту електричної енергії в розрізі країн ЄС", – йдеться в обґрунтуванні.

У НКРЕКП зазначають, що затверджений Прогнозний баланс на 2023 рік та на перший квартал 2024 року передбачає дефіцит електроенергії, тому необхідно організувати її імпорт.

Водночас запропонований проєкт постанови не передбачає підвищення граничних цін ("прайс-кепів") на внутрішньому ринку електроенергії. У разі прийняття саме такої редакції, постанова набере чинності з 4 жовтня 2023 року та діятиме до 4 квітня 2024 року.

Читайте також: Нацкомісія терміново вимагає пояснень від "Укренерго" через аварійний імпорт електроенергії

Як повідомлялося, у серпні "Укренерго" неодноразово залучало аварійну допомогу від енергосистем Польщі та Румунії через дефіцит потужності в енергосистемі України на тлі зростання споживання електроенергії через спеку та виведення енергоблоків ТЕС та АЕС в ремонт.

В "Укренерго" пояснювали, що аварійна допомога не є комерційним імпортом, це останній і найдорожчий захід екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів.

Загалом, за серпень було залучено 18 750 МВт-год аварійної допомоги. Рекордний обсяг аварійної допомоги було залучено 22 серпня – 3900 МВт-год.

Комерційний імпорт у серпні ж виріс на 57%. У серпні 51% годин на українському ринку були дорожчими за словацькі (погодинна ціна на РДН в Україні, за даними "Оператора ринку" перевищувала ціни на РДН в Словаччини, за даними Okte), 49% - навпаки. Тобто, 51% годин у серпні були вигідними дня імпорту електроенергії.

Водночас заборгованість учасників ринку перед оператором системи передачі електроенергії НЕК "Укренерго" досягла 59 млрд грн. Водночас, борги системного оператора перед учасниками ринку складають 50 млрд грн.