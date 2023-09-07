В аварійний ремонт вийшли одразу три енергоблоки ТЕС за добу, – "Укренерго"

За минулу добу, з різних технічних причин, в аварійний ремонт виведено 3 блоки на теплових електростанціях, проводяться ремонтні роботи.

Як повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", на низці інших об'єктів генерації тривають планові ремонти.

За даними оператора енергосистеми України, у середу, 6 вересня, вечірній максимум споживання електроенергії зберігався на рівні показника вівторка, 5 вересня.

Водночас через бойові дії та з інших причин без світла залишається 414 населений пункт. Внаслідок артилерійських обстрілів росіянами прифронтових територій є нові пошкодження у мережах на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових.

В "Укренерго" уточнили, що імпорт електроенергії в Україну сьогодні відсутній. Експорт здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг 6269 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 399 МВт.

Як повідомлялося, з початку цього тижня "Укренерго" фіксує зниження споживання електроенергії після серпневих рекордів.