Держпідприємство "Ліси України" витратить 20 мільйонів на придбання смартфонів

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" оголосило тендер на закупівлю мобільних телефонів очікуваною вартістю 18,92 мільйона гривень.

Як повідомляє БізнесЦензор, про це свідчать дані у системі Prozorro.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 14 вересня, у той же день має відбутися аукціон.

Загалом планується придбати 2500 телефонів однієї моделі. При цьому поставка товару має бути здійснена впродовж 10 календарних днів з дати укладення договору.

Телефони мають мати діагональ не менше 5.5 дюйма, скло з підвищеним опором до подряпин, не менше 4 ГБ оперативної пам'яті та мінімум 64 ГБ – вбудованої. Техніка має бути обладнана операційною системою Android 12 з можливістю оновлення до нових версій, двома камерами – основною (мінімум 20 МП) та фронтальною (мінімум 5 МП), NFC модулем.

Як повідомлялося, у липні ДСП "Ліси України" замовило послуги з піару вартістю 5 мільйонів гривень компанії ТОВ "Мейнстрім". Договір підписали 30 червня, проте 13 липня його розірвали за згодою сторін.

За даними телеграм-каналу "Монополіст", держпідприємство "Ліси України" контролюється заступником голови Офісу президента Ростиславом Шурмою. Водночас військовослужбовець та активіст Олег Симороз зауважив, що директор ТОВ "Мейнстрім" є батьком медіаменеджера Олега Гавриша, який працює консультантом кабінету голови Офісу президента і здійснює медійний супровід Шурми.