Держпідприємство "Ліси України" витратить 20 мільйонів на придбання смартфонів
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Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" оголосило тендер на закупівлю мобільних телефонів очікуваною вартістю 18,92 мільйона гривень.
Як повідомляє БізнесЦензор, про це свідчать дані у системі Prozorro.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 14 вересня, у той же день має відбутися аукціон.
Загалом планується придбати 2500 телефонів однієї моделі. При цьому поставка товару має бути здійснена впродовж 10 календарних днів з дати укладення договору.
Телефони мають мати діагональ не менше 5.5 дюйма, скло з підвищеним опором до подряпин, не менше 4 ГБ оперативної пам'яті та мінімум 64 ГБ – вбудованої. Техніка має бути обладнана операційною системою Android 12 з можливістю оновлення до нових версій, двома камерами – основною (мінімум 20 МП) та фронтальною (мінімум 5 МП), NFC модулем.
Як повідомлялося, у липні ДСП "Ліси України" замовило послуги з піару вартістю 5 мільйонів гривень компанії ТОВ "Мейнстрім". Договір підписали 30 червня, проте 13 липня його розірвали за згодою сторін.
За даними телеграм-каналу "Монополіст", держпідприємство "Ліси України" контролюється заступником голови Офісу президента Ростиславом Шурмою. Водночас військовослужбовець та активіст Олег Симороз зауважив, що директор ТОВ "Мейнстрім" є батьком медіаменеджера Олега Гавриша, який працює консультантом кабінету голови Офісу президента і здійснює медійний супровід Шурми.
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