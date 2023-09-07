Кримінальна справа проти "Київгуми" пов’язана з лобіюванням закупівлі китайських аптечок для ЗСУ, – ЗМІ

Кримінальна справа, порушена Національною поліцією проти компанії "Київгума" пов’язана з лобіюванням постачання китайських аптечок для ЗСУ.

Про це гендиректор "Київгуми" Андрій Острогруд заявив у коментарі виданню "Телеграф".

За словами підприємця, силовий тиск на єдиного українського виробника медичних аптечок для ЗСУ здійснюється для перерозподілу ринку на користь посередників, які завозять китайські аптечки.

Острогруд повідомив, що "Київгума" звернулась до експертних організацій і отримала висновок, що ціна на українські аптечки за замовленням Міноборони була ринковою. За його словами, ці дані компанія має намір використати у судді, якщо розслідування Нацполіції завершиться предʼявленням звинувачення. Наразі у рамках кримінальною справи Національна поліція розслідує підозру у завищенні ціни аптечок, які постачались на замовлення Командування медичних військ Міноборони України.

Видання зауважує, що наприкінці серпня начальнику медичної служби 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Антону Шевчуку, який попросив Командування медичних сил замінити неякісні китайські турнікети, оголосили "сувору догану". За інформацією "Телеграфу", йдеться про партію з близько 40 000 аптечок, яку ще минулого року намагались продати благодійному фонду United24 через українську фірму-посередника, але тоді угода зірвалась.

Наприкінці липня 2023 року зʼясувалося, що непридатність турнікетів з китайських аптечок підтверджена тестами державного підприємства "Укрметртестстандарт". Попри це, комісія Міноборони провела власну перевірку і вирішила не відкликати китайські аптечки, від яких залежать життя бійців ЗСУ.