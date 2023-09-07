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Українці скупили рекордний обсяг готівкової валюти за місяць

Новини БізнесЦензор Фінанси

обмен,валют

У серпні купівля населенням валюти знову перевищила продаж, хоча у попередні два місяці українці продавали більше валюти, ніж купували.

За даними Національного банку України (НБУ), чиста купівля валюти населенням у минулому місяці склала $148,53 млн.

При цьому українці збільшили купівлю готівкової іноземної валюти до $1,67 мільярда, а продаж – до $1,49 млрд. Це найбільші показники за останній рік.

Водночас фізособи різко збільшили купівлю безготівкової валюти до $228,31 млн, хоча у попередні два місяці цей показник становив близько $82-83 млн. Продаж безготівкової валюти у серпні зменшився до $260,57 млн.

Як повідомлялося, обсяги продажу населенням України валюти у липні другий місяць поспіль перевищували обсяги її купівлі. Чистий продаж склав $76,6 млн у порівнянні з $17,8 млн у червні, тоді як попередні 11 місяців українці суттєво більше купували валюти, ніж продавали.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+5
Цеж такі в нас Українці.
Хтось воює 1,5 року, хтось збирає на дрони, а хтось на машину налепів - "Доброго вечора, ми з України" та ходить скупує долари та кладє їх під матрац
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07.09.2023 11:17
+5
Та ще й не просто на машину, а на новий лєксус з салона, прошу відмітить.
Ну а шо поробиш, єслі мама любіт скорасть?
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07.09.2023 11:30
+3
З Україною у серці, з вірою у перемогу йдуть і купляють валюту
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07.09.2023 12:12
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Цеж такі в нас Українці.
Хтось воює 1,5 року, хтось збирає на дрони, а хтось на машину налепів - "Доброго вечора, ми з України" та ходить скупує долари та кладє їх під матрац
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07.09.2023 11:17 Відповісти
Та ще й не просто на машину, а на новий лєксус з салона, прошу відмітить.
Ну а шо поробиш, єслі мама любіт скорасть?
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07.09.2023 11:30 Відповісти
Українці до цих "любітєлєй валюти" мають лише паспортне відношення.
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07.09.2023 12:20 Відповісти
Дрони купують за долари
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07.09.2023 12:29 Відповісти
А чому дивуватися... тільки міністерство оборони при Рєзнікову крало 30% бюджетних грошей. А потім беруть гривну і ідуть купляти валюту. В гривні в диванах вже давно не зберігають.
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07.09.2023 11:44 Відповісти
З Україною у серці, з вірою у перемогу йдуть і купляють валюту
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07.09.2023 12:12 Відповісти
100%
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07.09.2023 14:17 Відповісти
Интересно было бы посмотреть сколько в количественном отношении продают и сколько покупают людей.
Может быть люди продают сбережения из-за тяжёлой жизни, а скупают те кто наворовал у государства.
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07.09.2023 12:32 Відповісти
шлях би їх трафив
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07.09.2023 12:40 Відповісти
И правильно делают. Не известно, что будет с гривной, если нам перестанут помогать денюжкой
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07.09.2023 12:40 Відповісти
"Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе...."
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07.09.2023 14:26 Відповісти
Кому война, а кому Гетьманцев: зелёные крохоборы запускают налоговый маховик
https://www.youtube.com/watch?v=zZSYyO59cAg
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07.09.2023 14:36 Відповісти
Правильно роблять, що купляють. Я також всю зарплату в долари переводжу. Після війни збираюсь емігрувати звідси і гроші потрібні будуть на моїй новій батьківщині. Хто тримає гроші у гривні ви дочекаєтесь, що долар по 100 грн буде
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07.09.2023 17:41 Відповісти
а це українці яку воюють, допомагають ЗСУ, волонтерять, чи українці які стелять тротуари, асфальт та будують стадіони
ви ж розказуйте все а не загалом
бо як що в 100 квартирному будинку є повія яка обслуговує за рік 1000 клієнтів і розділити їх на 100 домогосподарок то вийде що всі трішки підкурвлюють
а це не так....
і доходи у одних мільйони а у других 3-4 тисячі а в середньому дохід 17000
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07.09.2023 19:28 Відповісти
Нічого поганого немає в тому, що люди купують валюту. Це їх справа!
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07.09.2023 21:24 Відповісти
--Це ті що від дідів своїх і батьків. за сутністю--- ПРИСТОСУВАНЦІ... Будьте певні : вони вже намилили лижі ( і при найменшій .реальній загрозі-- тільки кофта їх роздується від втечі з України .а без долярів--це НЕможливо...)
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08.09.2023 12:05 Відповісти
 
 