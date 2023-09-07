Українці скупили рекордний обсяг готівкової валюти за місяць
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У серпні купівля населенням валюти знову перевищила продаж, хоча у попередні два місяці українці продавали більше валюти, ніж купували.
За даними Національного банку України (НБУ), чиста купівля валюти населенням у минулому місяці склала $148,53 млн.
При цьому українці збільшили купівлю готівкової іноземної валюти до $1,67 мільярда, а продаж – до $1,49 млрд. Це найбільші показники за останній рік.
Водночас фізособи різко збільшили купівлю безготівкової валюти до $228,31 млн, хоча у попередні два місяці цей показник становив близько $82-83 млн. Продаж безготівкової валюти у серпні зменшився до $260,57 млн.
Як повідомлялося, обсяги продажу населенням України валюти у липні другий місяць поспіль перевищували обсяги її купівлі. Чистий продаж склав $76,6 млн у порівнянні з $17,8 млн у червні, тоді як попередні 11 місяців українці суттєво більше купували валюти, ніж продавали.
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Хтось воює 1,5 року, хтось збирає на дрони, а хтось на машину налепів - "Доброго вечора, ми з України" та ходить скупує долари та кладє їх під матрац
Ну а шо поробиш, єслі мама любіт скорасть?
Может быть люди продают сбережения из-за тяжёлой жизни, а скупают те кто наворовал у государства.
https://www.youtube.com/watch?v=zZSYyO59cAg
ви ж розказуйте все а не загалом
бо як що в 100 квартирному будинку є повія яка обслуговує за рік 1000 клієнтів і розділити їх на 100 домогосподарок то вийде що всі трішки підкурвлюють
а це не так....
і доходи у одних мільйони а у других 3-4 тисячі а в середньому дохід 17000