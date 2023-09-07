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Під загрозою експропріації: British American Tobacco терміново продала бізнес у Росії

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

british,american,tobacco

Один із найбільших світових виробників тютюнових виробів – британська British American Tobacco (ВАТ) підписала угоду про продаж свого бізнесу в Росії та Білорусі.

Як повідомляється у пресрелізі компанії, покупцем стане консорціум на чолі з топ-менеджерами російського підрозділу ВАТ, який після завершення угоди повністю володітиме обома підприємствами.

Після завершення угоди бізнес ВАТ у Росії та Білорусі змінить назву на ITMS Group.

"Ми очікуємо, що трансакцію буде завершено протягом наступного місяця, коли будуть виконані певні умови. Після завершення BAT більше не матиме присутності в Росії та Білорусі та не отримає фінансової вигоди від поточних продажів на цих ринках", – зазначається у повідомленні.

Раніше аналітики британського банку Barclays вказали British American Tobacco у переліку компаній, які найімовірніше будуть експропрійовані російською владою слідом за активами Carlsberg і Danone.За даними Barclays, перелік компаній російський уряд може оприлюднити вже у вересні. Зауважимо, що після експропріації російського бізнесу Carlsberg інший світовий пивоварний концерн Heineken оголосив про продаж своїх активів у Росії за 1 євро. 

Як повідомлялося, у лютому керіництво BAT запевняло, що компанія планує плани піти з російського ринку до кінця 2023 року, проте передача бізнесу місцевому партнеру може затягнутися і на 2024 рік. На той час ВАТ планувала продати свій російський бізнес місцевому консорціуму дистриб’юторів на чолі з групою компаній "СНС".

Нагадаємо, British American Tobacco plc (BAT) оголосила про рішення піти з російського ринку ще у березні 2022 року.

Наразі серед найбільших тютюнових корпорацій з Росії пішла тільки Imperial Brands, виробник сигарет Gauloises і Davidoff, продавши свій бізнес у цій країні за 463 мільйони фунтів стерлінгів.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+7
Інвестиції а рашку:
"Рупь за вход и п'ять за вихід" 😂😂
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07.09.2023 11:25
+5
Хай бамбук палять. Від нього бавовна гучніше.
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07.09.2023 11:37
+5
Ага, в новом дизайне "козья ножка"


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07.09.2023 11:41
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Інвестиції а рашку:
"Рупь за вход и п'ять за вихід" 😂😂
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07.09.2023 11:25 Відповісти
То тепер Kent, Rothmans, Lucky Strike будуть з махорки виробляти?
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07.09.2023 11:30 Відповісти
Хай бамбук палять. Від нього бавовна гучніше.
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07.09.2023 11:37 Відповісти
Ага, в новом дизайне "козья ножка"


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07.09.2023 11:41 Відповісти
з лайна і палок, універсального роспродукту
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07.09.2023 11:56 Відповісти
Ну, махра з кінськими кизяками - давній російський коктейль!
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07.09.2023 11:59 Відповісти
Интересно, я так понимаю, бизнес держится на каком то и портном оборудовании и сырье.
Как же они теперь будут производить продукцию?
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07.09.2023 12:37 Відповісти
а потім ці дикуни будуть міняти бочку нафти на мешок табаку )
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07.09.2023 14:25 Відповісти
На мешок жирно будет.. На рюмку табака
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07.09.2023 20:36 Відповісти
 
 