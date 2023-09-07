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Українські підприємці знову можуть реєструвати бізнес на Google-картах

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Google розблокував для України можливість користуватися Google business та додавати нові об’єкти на карти, яку було заблоковано у квітні 2022 року через безпекові фактори.

Про це віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров повідомив у Telegram.

Він нагадав, що через рішення Google українці не могли публікувати відгуки, ставити запитання та додавати інформацію про свій бізнес.

"Команда Мінцифри працювала спільно з Google, що дало змогу знову додавати нові об’єкти, залишати коментарі тощо. Український бізнес має дієвий інструмент для просування та пошуку нових клієнтів", – повідомив Федоров.

Автор: Михайло Орлюк
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Google розблокував для України можливість користуватися Google business та додавати нові об'єкти на карти, яку було заблоковано у квітні 2022 року через безпекові фактори. Джерело: https://biz.censor.net/n3441955

ЩО БУБУОЧКА З КРЕМЛЕМ ВСЕ ПОРЄШАВ ? ЗЛИВ ЗАРАХОВАНО ?
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07.09.2023 11:08 Відповісти
 
 