Українські підприємці знову можуть реєструвати бізнес на Google-картах

Google розблокував для України можливість користуватися Google business та додавати нові об’єкти на карти, яку було заблоковано у квітні 2022 року через безпекові фактори.

Про це віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров повідомив у Telegram.

Він нагадав, що через рішення Google українці не могли публікувати відгуки, ставити запитання та додавати інформацію про свій бізнес.

"Команда Мінцифри працювала спільно з Google, що дало змогу знову додавати нові об’єкти, залишати коментарі тощо. Український бізнес має дієвий інструмент для просування та пошуку нових клієнтів", – повідомив Федоров.