Фонд держмайна продав один з найстаріших хлібокомбінатів в Україні

Фонд державного майна продав Полтавський комбінат хлібопродуктів, його покупцем стало ТОВ "Лім Сервіс Груп", яке сплатило за актив 37,2 млн грн.

Про це свідчать дані в електронній системі публічних закупівель Prozorro, передає Інтерфакс-Україна.

Договір про купівлю Полтавського КХП підписано 5 вересня з регіональним відділенням Фонду. "Лім Сервіс Груп" було єдиним учасником торгів.

Згідно з умовами договору, переможець приватизаційного аукціону зобов'язаний сплатити заборгованість Полтавського КХП у розмірі понад 130 млн грн і не звільняти персонал, що працює на ньому. Рахунки комбінату наразі заарештовано.

"Лім Сервіс Груп" тепер належить комбінат у Полтаві та його виробничі філії, розташовані в с. Петрівка та смт Скороходове (Полтавська обл.).

Фонд держмайна України виставив комбінат на продаж у липні 2023 року зі стартовою ціною 24,34 млн грн.

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Майновий комплекс Полтавського КХП складається з 168 будівель загальною площею 75 тис. кв. м. Серед об'єктів, що підлягали приватизації, – склади, механічні майстерні, будівлі автовагової, млин, димова труба, елеватор і техносушарка.

Загальна площа земельних ділянок підприємства – 28,3 га. Автопарк налічує 22 транспортні засоби. На підприємстві працюють 70 співробітників.

Навесні 2018 року на комбінаті було проведено аудит складських приміщень, після чого стало відомо про викрадення 3,5 тис. тонн зерна. Ця справа розглядається у Вищому антикорупційному суді.

Полтавський КХП є одним із найстаріших в Україні – близько 150 років. У середині минулого століття комбінат перемелював сотні тонн борошна, на його елеваторах могло зберігатися 25 тис. тонн зерна. Комбінат мав власний залізничний локомотив, яким транспортував продукцію на полтавську залізничну станцію.

ТОВ "Лім Сервіс Груп" засноване 2021 року. Займається наданням майна в оренду та працює в галузі права. Статутний капітал компанії - 2,2 млн грн. Бенефіціар – Назар Тараненко.