На виплати військовим не вистачає 250 мільярдів до кінця року, – Умєров (оновлено)
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Міністерство оборони проситиме Верховну Раду внести зміни до державного бюджету на 2023 рік, збільшивши видатки на виплати військовослужбовцям на 251 мільярді гривень.
Про це міністр оборони України Рустем Умєров заявив під час свого виступу на пленарному засіданні Верховної Ради, яке відбулося напередодні, свідчить стенограма засідання, оприлюднена на сайті парламенту.
"На сьогодні буду звертатися щодо грошового забезпечення... На сьогодні буду просити 251 мільярд, з яких: 227 – на грошове забезпечення на жовтень-грудень і 24 мільярди гривень – на одноразову грошову допомогу", – повідомив Умєров.
Водночас він підтримав пропозицію забрати надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) на виплати військовослужбовцям і спрямувати їх на потреби оборони.
"Щодо ПДФО, також декілька концепцій. Можемо відпрацювати спеціальний рахунок в Міністерстві оборони, щоб вони перераховували в Міністерство оборони... Друга концепція, яка обговорюється між Міністерством фінансів і Міноборони, – це або залишити більшість, це перерахувати в центральне, тобто напряму Міністерству фінансів і потім вони перераховують Міноборони", – сказав Умєров.
Кабмін вже готує законопроєкт про внесення змін до державного бюджету на 2023 рік, який передбачає збільшення видатків на виплати військовослужбовцям, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
"Зараз уряд готує чергові зміни до бюджету 2023 року щоб збільшити видатки в першу чергу на оборону до кінця року. Фінальної цифри ще немає, але там буде десь +300 млрд грн до видатків. Тобто військова частина бюджету зрости десь до 1,8-1,9 трлн грн, а всі видатки – до 3 трлн грн", – уточнив депутат.
Як повідомлялося, у березні Верховна Рада внесла зміни до держбюджету, збільшивши видатки на сектор безпеки і оборони одразу на 518,2 млрд грн. Зокрема, 477,2 млрд грн виділили на оплату праці, 30,2 млрд грн – на спецтехніку та обладнання, 10,8 млрд грн – на інші видатки. У тому числі Міністерство оборони отримало 372,4 млрд грн, Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія та ДСНС – 98,3 млрд грн.
З урахуванням цих змін у держбюджеті на 2024 рік на сектор безпеки і оборони передбачено 1 трильйон 670 млрд гривень або 26,6% ВВП.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=zZSYyO59cAg
Умаров - теж лайно. Не варто мати ілюзій щодо нового поца. він просто не аткий зашкварений, як Рїніков
Какой конфуз!!!!! И где же бабло????
Сказку ,, Колобок,, почитай. Там дан хороший совет : ,, По офшорам помела ...и наскребла,, бабла
😆😅😃😊🤗
Чи це випадок з серії "Все, що спздила попередня зеленська команда, ми їй пробачаємо"?
Умеров! Ти що, не знаєш, хто був попєрєдніком? Йди до нього й питай!
Где деньги, Зін?))
250 млд це колосальна сума
А верховна рада де візьме ? Заберуть у когось пільги комусь зарплату уріжуть і назбирають
Хоча таке не має бути
Чотири місяця, по 30 000 грн в місяць.
Це виходить, на 2 000 000 військовослужбовців зарплатня!
Або інакше:
ЗСУ склад = 250 000 військовослужбовців.
250 млрд на чотири місяця, це середня зарплатня = 250 000 грн.
Чи у нього якась ІНША "математика"?!!
Це як потрібно ставленику Єрмаку одразу озвучувати, що замість скорочення витрат за рахунок контролю - треба ще більше грошей!
І коли вже цей регент України Єрмак буде за гратами?
Що грошей військовим нуй.
Не дотримав свого слова
Непоголений наш ..уй!