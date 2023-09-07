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виплати (358) Міноборони (664) військовослужбовці (234) Умєров Рустем (15)

На виплати військовим не вистачає 250 мільярдів до кінця року, – Умєров (оновлено)

Новини БізнесЦензор Влада Фінанси

умєров

Міністерство оборони проситиме Верховну Раду внести зміни до державного бюджету на 2023 рік, збільшивши видатки на виплати військовослужбовцям на 251 мільярді гривень.

Про це міністр оборони України Рустем Умєров заявив під час свого виступу на пленарному засіданні Верховної Ради, яке відбулося напередодні, свідчить стенограма засідання, оприлюднена на сайті парламенту.

"На сьогодні буду звертатися щодо грошового забезпечення... На сьогодні буду просити 251 мільярд, з яких: 227 – на грошове забезпечення на жовтень-грудень і 24 мільярди гривень – на одноразову грошову допомогу", – повідомив Умєров.

Водночас він підтримав пропозицію забрати надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) на виплати військовослужбовцям і спрямувати їх на потреби оборони.

"Щодо ПДФО, також декілька концепцій. Можемо відпрацювати спеціальний рахунок в Міністерстві оборони, щоб вони перераховували в Міністерство оборони... Друга концепція, яка обговорюється між Міністерством фінансів і Міноборони, – це або залишити більшість, це перерахувати в центральне, тобто напряму Міністерству фінансів і потім вони перераховують Міноборони", – сказав Умєров.

Кабмін вже готує законопроєкт про внесення змін до державного бюджету на 2023 рік, який передбачає збільшення видатків на виплати військовослужбовцям, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"Зараз уряд готує чергові зміни до бюджету 2023 року щоб збільшити видатки в першу чергу на оборону до кінця року. Фінальної цифри ще немає, але там буде десь +300 млрд грн до видатків. Тобто військова частина бюджету зрости десь до 1,8-1,9 трлн грн, а всі видатки – до 3 трлн грн", –  уточнив депутат.

Читайте також: Виплати військовим зросли до 77 мільярдів на місяць, – Мінфін

Як повідомлялося, у березні Верховна Рада внесла зміни до держбюджету, збільшивши видатки на сектор безпеки і оборони одразу на 518,2 млрд грн. Зокрема, 477,2 млрд грн виділили на оплату праці, 30,2 млрд грн – на спецтехніку та обладнання, 10,8 млрд грн – на інші видатки. У тому числі Міністерство оборони отримало 372,4 млрд грн, Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія та ДСНС – 98,3 млрд грн.

З урахуванням цих змін у держбюджеті на 2024 рік на сектор безпеки і оборони передбачено 1 трильйон 670 млрд гривень або 26,6% ВВП.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+83
А на пенсії суддям по 177 тищ на місяць вистачає грошей?
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07.09.2023 10:49
+55
Депутатам вистачає по 200 тищ на місяць? Мусора в тилу за що отримують 30 тищ?
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07.09.2023 10:51
+51
Стадіони,дороги в Карпатах,завеликий апарат управління, 95 квартал ,марафон, нецільові доходи і витрати....Усе повинно працювати на ЗСУ і ніяк інше.
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07.09.2023 10:57
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Рустемчику, як так, а у всіх є, то ти йди по кулєгах, позбирай. Народ тобі вже не дасть, вибачай, дядьку.
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07.09.2023 13:27 Відповісти
Як почуваються підприємства росії в Україні та підприємства російських олігархів ті ж обленерго питання до фдму та мінюсту
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07.09.2023 13:35 Відповісти
Невистачає!?!? У резнікова забери.250 рил, засекретили свої статки! Грошей немає, щоб уже вас нестало ....!
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07.09.2023 13:47 Відповісти
Кому война, а кому Гетьманцев: зелёные крохоборы запускают налоговый маховик
https://www.youtube.com/watch?v=zZSYyO59cAg
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07.09.2023 14:34 Відповісти
-- А ми так сумнівалися. що НЕ знайдуть " гідної" заміни великому комбінатору-- махінатору резнікову !? А цей крутіяка--гешефтник ( теж НЕ ликом шитий...) знає з чого починати--- Віддайте мої мільярди !!! ( очевидно Резник добряче підчистив військовий б*юджет !? )
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07.09.2023 14:36 Відповісти
Так може бєня Ко нарешті поверне вкрадені через Приват гроші??? Чи "єто другоє"?
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07.09.2023 15:10 Відповісти
на яйця і куртки гроші були переплачувати?
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07.09.2023 15:22 Відповісти
Тоесть резников не мог этого не знать. Полная жопа. Ну вот поэтому его и убрали.
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07.09.2023 15:23 Відповісти
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07.09.2023 15:24 Відповісти
перемога України над кремлівським режимом розпочалася тоді, коли відбили Порошенка у Борисполі, але переслідування тих, хто зупинив вторгнення, триває
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07.09.2023 17:43 Відповісти
Список "военных" прилагается, или и без бумажки всех можно запомнить?
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07.09.2023 15:25 Відповісти
Раздули тыловую армию, что денег не хватает уже
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07.09.2023 15:26 Відповісти
Батальон "Монако" просить фінансове підкріплення.
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07.09.2023 15:55 Відповісти
Зібрати всіх цих крис і на передову без касок і броніків
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07.09.2023 19:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SrwlxcEZC4Q
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07.09.2023 15:28 Відповісти
Та ти шо? Так потряси яйця Рєнікова.
Умаров - теж лайно. Не варто мати ілюзій щодо нового поца. він просто не аткий зашкварений, як Рїніков
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07.09.2023 15:29 Відповісти
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07.09.2023 15:46 Відповісти
а дядю бєню не пробували потрусити? хоча, жартую, хто ж його потрусить?!
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07.09.2023 15:31 Відповісти
Нифига себе скорость аудита.
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07.09.2023 15:31 Відповісти
.......нерозумію....чому мін .оборони не військовий...зразу за гроші замість планів реформування армії та статуту на зразок нато..а якщо за гроші то якщо був би розумний то до прийняття посади зробив повний аудіт діяльності та фінансів з залученням фахівців європи ..кагнади...америки...СУДЯЧИ ПО ОБСТАНОВЦІ ЧЕРГОВИЙ ПАЗЛ ПО ВІДМИВАННЮ...МІН.ОБОРОНИ ЯКИЙ ЗОВСІМ НЕМАЄ НІ ВІЙСЬКОВОГО ФАХУ НІ СТАЖУ ....ЖАХ...
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07.09.2023 15:32 Відповісти
Только что в новостях показали его спич - он просто прочитал с бумажки то что ему написал Ермак. Вот и весь уровень. Очередная кукла.
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07.09.2023 18:11 Відповісти
Божечьки ты мой !!!!
Какой конфуз!!!!! И где же бабло????
Сказку ,, Колобок,, почитай. Там дан хороший совет : ,, По офшорам помела ...и наскребла,, бабла
😆😅😃😊🤗
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07.09.2023 15:32 Відповісти
Цікаво, а до тих мільярдів, що не вистачає, входять 36 млрд., які не міг знайти рєзніков (відданих невідомим фірмам за зброю, яку так і не отримали)?
Чи це випадок з серії "Все, що спздила попередня зеленська команда, ми їй пробачаємо"?
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07.09.2023 15:42 Відповісти
А деньги, то где Леха?
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07.09.2023 15:45 Відповісти
При такій корупції як може бути інакше? лише коломойський обікрав Україну на понад десять мільярдів доларів ,додайте всяких : пінчук ,фірташ ,новінський ,ахметов ,хорошковський ,ложкін ,суркіс та інші олігархи плюс частина теперішніх слуг і це буде десятки мільярдів доларів ,а чому жодних справ на Кучму який є батьком олігархату ?
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07.09.2023 15:48 Відповісти
А відколи підкаблучник Гриценко став відкритим ворогом?
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07.09.2023 15:50 Відповісти
а Умерову на зарплату хоть вистачає?
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07.09.2023 15:51 Відповісти
Він згоден без зарплати... достатньо навару з резніковських яєць
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07.09.2023 19:09 Відповісти
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07.09.2023 15:52 Відповісти
Цікавий початок на посаді. Дайте грошей. Грошей не дадуть. Потім можна буде легко з'їхати та ще й критикувати владу, якою сам і є.
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07.09.2023 15:52 Відповісти
Жінка з дітьми в Америці грошей хоче. А там все дороге, їм мало)
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07.09.2023 15:54 Відповісти
Телебатати! Нехай стануть одне напроти одного рєзніков та оцей дядько й відповідають на запитання! А то одного відпустили з повними кишенями. а нам знову за рибу гроші - КАЗНА ПУСТАЯ?!))

Умеров! Ти що, не знаєш, хто був попєрєдніком? Йди до нього й питай!
Где деньги, Зін?))
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07.09.2023 15:53 Відповісти
Тільки прийшов первий день і вже немає грошей
250 млд це колосальна сума
А верховна рада де візьме ? Заберуть у когось пільги комусь зарплату уріжуть і назбирають
Хоча таке не має бути
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07.09.2023 15:54 Відповісти
Якщо не вистачає ніби такої суми на зарплати військових і резніков з Верховним про це мовчали і корчили із себе патріотів, то це означає, що вони дали вказівку командирам підрозділів ловити підлеглих за любі порушення та провини і знімати надбавки. До речі, це сьогодні робиться по всіх підрозділах ЗСУ. Навіщо Верховний головнокомандувая і його підлеглий міністр оборони послабляли дух армії?
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07.09.2023 16:01 Відповісти
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07.09.2023 16:04 Відповісти
Секрет успішності більшості бізнесменів відомий - віддай частку ненажерам на держслужбі і ти на коні.
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07.09.2023 16:24 Відповісти
Шось у Умєрова дуже погано з арифметикою, або, навпаки, усе добре, але його фінансові апетити буквально на другий день, як він на такій посаді, просто перевершують усі межі совісті! Я поділив 250000000000 гривень, які потрібно до кінця року, на 700000 українських військовослужбовців (цифра, яку публічно означав президент України, У підсумку я отримав колосальну величину заробітної плати на одного військовослужбовця до кінця року, яка становить приблизно 360000 гривень! Навіть якщо удвічі збільшити число військовослужбовців, і вважати, що їх налічується 1400000 одиниць (а такої кількості по факту й близько нема!), то все рівно - до кінця року кожен має отримати 180000 гривень!!!
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07.09.2023 16:21 Відповісти
360000 це на 3 міс. До кінця року не хватить. Врахуємо борги по 30 тис з червня, тим що не на нулі. В середньому десь така сума.
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07.09.2023 17:44 Відповісти
Зараз будемо мати справи з їншим корупціонером.
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07.09.2023 16:42 Відповісти
Ну так почни з повернення спижженого
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07.09.2023 17:05 Відповісти
Може слуг потрясти?
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07.09.2023 17:29 Відповісти
Не зовсім зрозумів:
Чотири місяця, по 30 000 грн в місяць.
Це виходить, на 2 000 000 військовослужбовців зарплатня!
Або інакше:
ЗСУ склад = 250 000 військовослужбовців.
250 млрд на чотири місяця, це середня зарплатня = 250 000 грн.

Чи у нього якась ІНША "математика"?!!
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07.09.2023 17:37 Відповісти
***** 120 тис в місяць на 0. Тиловики 20 тис, ті що між тиловиками і 0 50 тис. + борги тим, хто не отримав 30 тис з червня.
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07.09.2023 17:47 Відповісти
Як це яєшник здав посаду з нестачею??????? Нехай падло відробляє.
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07.09.2023 17:58 Відповісти
Говномарафон, говносериалы!!!!! На крайняк потрусить Беню с депутатами, которые проголосовали за закрытые декларации про статки. Гроши есть, воли нэма, шоб их направить в нужное русло
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07.09.2023 18:16 Відповісти
Вже зрозуміло, що вже недалече "золоті яйца Резнікова" будуть просто дешевими, які вже запланував купувати Умаров!

Це як потрібно ставленику Єрмаку одразу озвучувати, що замість скорочення витрат за рахунок контролю - треба ще більше грошей!

І коли вже цей регент України Єрмак буде за гратами?
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07.09.2023 18:22 Відповісти
Так докерувався Вова,
Що грошей військовим нуй.
Не дотримав свого слова
Непоголений наш ..уй!
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07.09.2023 19:43 Відповісти
возьми у коломойского, придурок. Еще 5 лет хватит бюджет покрыть.
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07.09.2023 19:52 Відповісти
Якщо Залужного не замінити на Зеленського,то всіх українців чекає Сибір, і це в кращому випадку
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07.09.2023 20:16 Відповісти
Кордон на захід закритий для простих українців,йде зачистка території
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07.09.2023 20:29 Відповісти
В Іспанії є приклади конфіскації усіх активів у корумпованих чиновників і бізнесменів, в тому числі швейцарських і офшорних рахунків. Не можна у короля красти.Україна побудувала і легалізувала за роки незалежності бізнес злодіїв і бандитів 1990.у путіна цей процес ще не завершено, бо росія велика
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07.09.2023 21:24 Відповісти
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