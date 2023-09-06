Блінкен оголосив про новий пакет допомоги для України на $1 мільярд

Сполучені Штати нададуть новий пакет допомоги Україні на загальну суму $1 мільярд.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив на спільному з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою брифінгу, який відбувся пізно ввечері у середу, передає Укрінформ.

"Ми й надалі будемо на боці України, і сьогодні ми оголошуємо про нову допомогу на загальну суму понад 1 мільярд доларів США. Це включає 665,5 мільярдів доларів нової військової та цивільної допомоги у сфері безпеки", – сказав очільник Держдепу.

Блінкен окремо акцентував на тому, що від початку повномасштабної агресії РФ Штати виділили Україні понад $43 мільярди на допомогу та підтримку безпеки.

Держсекретар відзначив пришвидшення контрнаступу Збройних сил України і, за його словами, ця допомога допоможе підтримувати його та посилити подальший темп.

Він уточнив, що новий пакет допомоги включає додаткові $175 мільйонів на підтримку протиповітряної оборони України, $100 мільйонів на підтримку довгострокових військових потреб України та $300 млн на підтримку зусиль правоохоронних органів з відновлення та підтримки правопорядку на звільнених територіях.

Крім того Блінкен оголосив, що США відправляє першу поставку протимінних та броньованих автомобілів прикордонникам та поліції.

"Нове фінансування безпеки, про яке ми оголошуємо сьогодні, також буде збільшено за рахунок прибуття американських танків Abrams цієї осені та навчання українських пілотів на F-16 у Сполучених Штатах, доповнюючи навчання, яке вже триває в Європі", – сказав державний секретар.

Як повідомлялося, дефіцит державного бюджету України у серпні 2023 року зріс до 130,7 млрд грн порівняно зі 107,6 млрд грн у липні і 135,1 млрд грн – у червні.

Надходження до загального фонду держбюджету у серпні зменшилися до 124,7 млрд грн, порівняно із 136,7 млрд грн у липні та 133,7 млрд грн у червні. При цьому грантової міжнародної допомоги від США у серпні Україна не отримувала, тоді як раніше вона забезпечувала близько 45 млрд грн надходжень щомісяця.