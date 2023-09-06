Новий міністр оборони пообіцяв провести аудит роботи Резнікова

Нова команда планує провести аудит усіх напрямів, що перебувають у віданні Міністерства оборони.

Про це міністр оборони України Рустем Умєров заявив під час свого виступу на пленарному засіданні Верховної Ради, яке відбулося напередодні, передає Інтерфакс-Україна.

"Міністерство оборони є ключовим органом із формування стратегій і політик оборони. Одним із перших кроків на посаді наша команда зробить аудит усіх напрямів, які сьогодні перебувають у віданні Міністерства оборони", – сказав Умєров.

Міністр пообіцяв, що нова команда Міноборони розробить концепцію трансформації оборонної системи України з новою стратегією національної безпеки і оборони відповідно до доктрини перемоги президента України, нових викликів, реалій і стандартів НАТО.

Водночас Умєров зауважив, що Україні необхідно підвищити оборонні спроможності вітчизняного виробника.

"Серед важливих стратегічних завдань – ми повинні підвищити оборонні спроможності українського виробника. Все, що можна виробляти в Україні, повинні виробляти в Україні", – сказав новий очільник міністерства.

Умєров додав, що міністерство зі свого боку забезпечить українських виробників максимально можливими контрактами.

Крім того, новопризначений міністр оборони наголосив, що серед операційних першочергових завдань – підготовка необхідної інфраструктури до повноцінної експлуатації винищувачів F-16.

Як повідомлялося, на засіданні у середу Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України. До цього він очолював Фонд державного майна.