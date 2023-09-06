Ракети для HIMARS і снаряди зі збідненим ураном: США оголосили про новий пакет військової допомоги для України

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України загальною вартістю $175 млн, який включає снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams.

Згідно із повідомленням Пентагону, до нового пакету також входить обладнання для підтримки систем ППО України, боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди, 81-мм мінометні системи, передає Інтерфакс-Україна.

Крім того, США також передадуть ракети з оптичним наведенням (TOW), протитанкові комплекси Javelin та AT-4, понад 3 млн патронів до стрілецької зброї, тактичні аеронавігаційні системи, тактичні системи захищеного зв'язку та допоміжне обладнання, боєприпаси для руйнування перешкод, а також запасні частини, технічне обслуговування та інше польове встаткування.

Як повідомлялося, 29 серпня США оголосили про пакет додаткової військової допомоги Україні на суму $250 млн, який включає різні боєприпаси, техніку та запчастини до неї, а також навчання персоналу.