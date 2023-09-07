Нацбанк зобов’язав банки посилити контроль за аномальними операціями фізосіб
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Національний банк України (НБУ) запровадив нові вимоги до здійснення банками фінансового моніторингу.
Відповідні зміни затверджені постановою правління НБУ №110 від 5 вересня і набули чинності з 7 вересня 2023 року, повідомляє пресслужба регулятора.
"Нововведення сприятимуть підвищенню результативності заходів з фінансового моніторингу та створенню умов для сприяння зниженню ризиків відмивання коштів/фінансуванню тероризму та іншої незаконної діяльності", – зазначається у повідомленні НБУ.
Зокрема, новими вимогами:
- встановлено обов'язок для банків реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом. Така вимога не поширюються на клієнтів – фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування;
- доповнено перелік індикаторів підозрілості, що стосуються фінансових операцій клієнта, а саме перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин/оновленої під час його обслуговування, та нетипова активність за рахунками клієнта.
Крім того, внесено уточнення до процедури здійснення банками належної перевірки клієнтів, які є електронними резидентами (е-резидентами), в частині ідентифікації та верифікації. Також врегульовуються процедури віддаленого встановлення ділових відносин е-резидентами.
Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів затвердив Порядок набуття та скасування статусу електронного резидента (е-резидента), ідентифікації осіб, які мають намір набути статус електронного резидента (е-резидента), та надання їм кваліфікованих електронних довірчих послуг.
Нагадаємо, у жовтні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє іноземцям отримувати статус електронного резидента в Україні.
У березні 2023 року Національний банк надав право електронним резидентам відкривати поточні рахунки в банку.
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це яйцесяйний Резніков та інші зелені курви?
Це не е діло банків. Це діло спеціальних органів.
Ця передача шкодить клиентам банків, бо тепер банк мае Право заблокувати любу акцію. На свій розсуд».
Такое обычно происходит когда власть обанкротилась. Обычно такая деятельность заканчивается майданами и революциями потому что люди не дураки и видят что чиновники прячут наворованное в офшорах, а у "физлиц" забирают последнее.