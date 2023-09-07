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Нацбанк зобов’язав банки посилити контроль за аномальними операціями фізосіб

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Національний банк України (НБУ) запровадив нові вимоги до здійснення банками фінансового моніторингу.

Відповідні зміни затверджені постановою правління НБУ №110 від 5 вересня і набули чинності з 7 вересня 2023 року, повідомляє пресслужба регулятора.

"Нововведення сприятимуть підвищенню результативності заходів з фінансового моніторингу та створенню умов для сприяння зниженню ризиків відмивання коштів/фінансуванню тероризму та іншої незаконної діяльності", – зазначається у повідомленні НБУ.

Зокрема, новими вимогами:

  • встановлено обов'язок для банків реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом. Така вимога не поширюються на клієнтів – фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування;
  • доповнено перелік індикаторів підозрілості, що стосуються фінансових операцій клієнта, а саме перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин/оновленої під час його обслуговування, та нетипова активність за рахунками клієнта.

Крім того, внесено уточнення до процедури здійснення банками належної перевірки клієнтів, які є електронними резидентами (е-резидентами), в частині ідентифікації та верифікації. Також врегульовуються процедури віддаленого встановлення ділових відносин е-резидентами.

Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів затвердив Порядок набуття та скасування статусу електронного резидента (е-резидента), ідентифікації осіб, які мають намір набути статус електронного резидента (е-резидента), та надання їм кваліфікованих електронних довірчих послуг.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє іноземцям отримувати статус електронного резидента в Україні.

У березні 2023 року Національний банк надав право електронним резидентам відкривати поточні рахунки в банку.

Автор: Михайло Орлюк
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аномальними операціями фізосіб Джерело: https://biz.censor.net/n3441878

це яйцесяйний Резніков та інші зелені курви?
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07.09.2023 11:11 Відповісти
Держава передано функцію Контролю банкам.

Це не е діло банків. Це діло спеціальних органів.

Ця передача шкодить клиентам банків, бо тепер банк мае Право заблокувати любу акцію. На свій розсуд».
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07.09.2023 16:15 Відповісти
За нацбанковцами самими нужет контроль,два махинатора уже в бегах,тоже кричали про то,как простые лохи обворовывают бюджет,хотя сами этим занимались.
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07.09.2023 11:16 Відповісти
Странно что давят физлиц, как будто у нас коррупция осталась только на этом уровне.
Такое обычно происходит когда власть обанкротилась. Обычно такая деятельность заканчивается майданами и революциями потому что люди не дураки и видят что чиновники прячут наворованное в офшорах, а у "физлиц" забирают последнее.
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07.09.2023 12:45 Відповісти
Якось так!

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07.09.2023 13:18 Відповісти
У банках теж не ідіоти сидять, втеча клієнтів иа паніка на забаганку брехливих ворів-зеленяр їм не потрібна.
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07.09.2023 13:23 Відповісти
Помиляєтесь
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07.09.2023 20:57 Відповісти
Ви б так Коломойських відслідковували, як простого трудягу копійчаного!
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07.09.2023 18:32 Відповісти
 
 