Курс рубля відновив падіння попри обіцянки російського центробанку збільшити продаж валюти
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Курс рубля відновив падіння на вечірніх торгах на Московській біржі попри заяви центробанку Росії про збільшення обсягів продажу валюти.
Курс долара США перевищив позначку 98 рублів вперше з 15 серня, сягнувши рівня 98,12 руб./$ за підсумками торгів, передає російський Інтерфакс.
Євро подорожчав на 55 копійок за день – до 105,46 рублів.
Курс китайського юаня виріс на 2,2 копійки – до 13,4 руб.
Як повідомлялося, центробанк РФ сьогодні оголосив про рішення різко збільшити щоденний продаж валюти на тлі падіння курсу рубля. Планується тимчасово збільшити щоденний продаж валюти майже у 10 разів – з 2,3 млрд до 21,4 млрд рублів (в еквіваленті) у період з 14 по 22 вересня.
Своєю чергою Мінфін Росії заявив, що збільшить купівлю валюти у 7 разів. З 7 вересня по 5 жовтня він планує спрямувати на придбання іноземної валюти або золота в рамках бюджетного правила 276,16 млрд рублів.
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Частка у військових витратах федерального бюджету в цьому році вже досягла 37% проти 26% за аналогічний період минулого року, до кінця року витрати за цією статтею досягнуть 9, 7 трлн рублів. Це майже вдвічі більше, ніж планувалося, коли бюджет затверджували наприкінці 2022 року.
Бульбашка військових витрат тягне вниз рубль і створює накопичені проблеми для всієї економіки - практично за радянським сценарієм.