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Новини Фінанси
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Росія (11653) рубль (293) курс рубля (117)

Курс рубля відновив падіння попри обіцянки російського центробанку збільшити продаж валюти

Новини БізнесЦензор Фінанси

рубль,росія

Курс рубля відновив падіння на вечірніх торгах на Московській біржі попри заяви центробанку Росії про збільшення обсягів продажу валюти.

Курс долара США перевищив позначку 98 рублів вперше з 15 серня, сягнувши рівня 98,12 руб./$ за підсумками торгів, передає російський Інтерфакс.

Євро подорожчав на 55 копійок за день – до 105,46 рублів.

Курс китайського юаня виріс на 2,2 копійки – до 13,4 руб.

Як повідомлялося, центробанк РФ сьогодні оголосив про рішення різко збільшити щоденний продаж валюти на тлі падіння курсу рубля. Планується тимчасово збільшити щоденний продаж валюти майже у 10 разів – з 2,3 млрд до 21,4 млрд рублів (в еквіваленті) у період з 14 по 22 вересня.

Своєю чергою Мінфін Росії заявив, що збільшить купівлю валюти у 7 разів. З 7 вересня по 5 жовтня він планує спрямувати на придбання іноземної валюти або золота в рамках бюджетного правила 276,16 млрд рублів.  

Автор: Михайло Орлюк
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Саме постійно зростаючі військові витрати чинять основний тиск на рубль і призводять його до падіння. Міністерство фінансів покриває дефіцит в рівних частках за допомогою Фонду національного добробуту і облігацій федеральної позики. Останні купують у держави переважно російські банки, найбільші з яких також є державними.

Частка у військових витратах федерального бюджету в цьому році вже досягла 37% проти 26% за аналогічний період минулого року, до кінця року витрати за цією статтею досягнуть 9, 7 трлн рублів. Це майже вдвічі більше, ніж планувалося, коли бюджет затверджували наприкінці 2022 року.
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06.09.2023 21:54 Відповісти
Наступне падіння рубля, швидше за все, - питання часу. Російська економіка вкрай розбалансована війною: частка витрат на національну оборону у федеральному бюджеті вже досягла 37%, а до кінця року може зрости до 45%.

Бульбашка військових витрат тягне вниз рубль і створює накопичені проблеми для всієї економіки - практично за радянським сценарієм.
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06.09.2023 22:05 Відповісти
 
 