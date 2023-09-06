Курс рубля відновив падіння попри обіцянки російського центробанку збільшити продаж валюти

Курс рубля відновив падіння на вечірніх торгах на Московській біржі попри заяви центробанку Росії про збільшення обсягів продажу валюти.

Курс долара США перевищив позначку 98 рублів вперше з 15 серня, сягнувши рівня 98,12 руб./$ за підсумками торгів, передає російський Інтерфакс.

Євро подорожчав на 55 копійок за день – до 105,46 рублів.

Курс китайського юаня виріс на 2,2 копійки – до 13,4 руб.

Як повідомлялося, центробанк РФ сьогодні оголосив про рішення різко збільшити щоденний продаж валюти на тлі падіння курсу рубля. Планується тимчасово збільшити щоденний продаж валюти майже у 10 разів – з 2,3 млрд до 21,4 млрд рублів (в еквіваленті) у період з 14 по 22 вересня.

Своєю чергою Мінфін Росії заявив, що збільшить купівлю валюти у 7 разів. З 7 вересня по 5 жовтня він планує спрямувати на придбання іноземної валюти або золота в рамках бюджетного правила 276,16 млрд рублів.