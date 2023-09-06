"Буде катастрофа": В уряді Росії помітили загрозу для збирання врожаю через дефіцит палива

Російські аграрії скаржаться на проблемами із забезпеченням пальним під час збирання урожаю, його дефіцит може зупинити польові роботи.

Про це міністр сільського господарства РФ Дмітрій Патрушев заявив на засіданні комітетів з контролю та аграрних питань Держдуми, передає російський Інтерфакс.

"У нас проблеми саме вже з наявністю (пального, – ред.), ми зараз зупинимо і збирання, і не відсіємося по озимих. Це буде катастрофа", – заявив Патрушев.

"І друге – ну, це думки вголос. Може взагалі зараз тимчасово експорт нафтопродуктів закрити, поки ми не стабілізуємо ситуацію на внутрішньому ринку?" – запропонував російський міністр.

За його словами, ще тиждень тому йшлося про те, що "потрібні ПММ за якоюсь зниженою ціною, бо сильно зросла ціна".

"Зараз йдеться взагалі про інше. Нам потрібно, щоб у наявності були ПММ. Ми зараз, дійсно, працюємо дуже щільно з Міненерго, спілкуватимемося безпосередньо з нафтопереробними заводами і шукатимемо по кожному регіону необхідний обсяг для того, щоб саме сільгоспвиробники його отримали" , – пообіцяв Патрушев.

"Потрібно це завдання вирішити – (забезпечити пальне, – ред.) у наявності, щоб воно з'явилося", – заявив Патрушев, звертаючись до першого заступника міністра енергетики Павла Сорокіна.

Сорокін відповів, що робота ведеться "у щоденному режимі з погляду доведення необхідних обсягів до сільгоспспоживачів".

За його словами, Мінсільгосп заявив потребу у 500 тис. тонн пального для завершення польових робіт до листопада. Наразі питання забезпечення необхідних обсягів опрацьовуються з нафтовими компаніями.

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Як повідомлялося, ціни на бензин та дизпаливо у Росії стрімко зростають з середини травня, оновлюючи історичні рекорди. Біржова вартість бензину марки А-95 у Росії вперше в історії піднялася вище за 76 тисяч рублів за тонну.

Російські ЗМІ зауважують, що в Росії виробляються достатні обсяги бензину, а дизельного палива – в рази більше споживання. Однак у останні місяці продаж нафтопродуктів за кордон став вигіднішим, ніж постачання на внутрішній ринок, через що зростає і офіційний, і сірий експорт.

Через це виник дефіцит бензину та дизельного палива на заправках в окупованому Криму і у цілій низці російських регіонів.