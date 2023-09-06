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Держгеонадр продала сім спецдозволів на видобуток копалин за 110 мільйонів

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песок

Державна служба геології та надр провела треті аукціони в 2023 році, на яких продала сім спеціальних дозволів на користування надрами.

Ділянки надаються з метою видобування піску, піщано-гравійних порід, граніту, торфу, габра, глини, базальту, повідомляє пресслужба відомства.

Електронні аукціони проходили в системі "Прозорро.Продажі". Сума очікуваних надходжень від продажу лотів становить майже 110 мільйонів гривень.

Ще три спеціальних дозволи на користування надрами, торги з продажу яких не відбулися, виставлять на електронні аукціони повторно протягом трьох робочих днів.

У Держгеонадр нагадали, що на 14 вереснязаплановані торги з продажу спеціальних дозволів на користування 10 ділянками надр з покладами бурштину, піску, вод підземних питних, гравію, піщано-галькового матеріалу.

Як повідомлялося, Державна служба геології та надр за 2022 рік на електронних торгах продала спеціальні дозволи на користування надрами на рекордну суму – 1,65 млрд грн. Загалом за рік видано 69 спецдозволів через аукціони, продано 97 ділянок надр, вартість найдорожчого проданого лоту становила 1,1 млрд грн.

Автор: Михайло Орлюк
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