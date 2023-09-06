Російський Мінфін не зміг розмістити облігації вперше за пів року

Обидва первинні аукціони Мінфіну РФ з розміщення нового держборгу, заплановані на 6 вересня, не відбулися.

У пресслужбі російського міністерства пояснили зрив аукціонів відсутністю заявок за прийнятними рівнями цін, передає Інтерфакс.

6 вересня Мінфін РФ планував розмістити облігація федеральної позики (ОФЗ) з погашенням 17 листопада 2032 року і з погашенням 11 травня 2033 року. Однак через відсутність заявок щодо прийнятних рівнів цін обидва аукціони були визнані такими, що не відбулися.

На думку аналітиків "Інтерфакс-ЦЕА", потенційні покупці російських облігацій очікують подальшого підвищення ключової ставки російського центробанку, а отже і підвищення відсотків за російськими держоблігаціями.

Минулого тижня голова центробанку Росії Ельвіра Набіулліна виключила варіант швидкого зниження ставки з нинішнього "екстренного" рівня, запровадженого у відповідь на стрімке падіння курсу рубля.

Як повідомлялося, 15 серпня російський центробанк на позаплановому засіданні підвищив ключову ставку відразу на 350 відсоткових пунктів – до 12% річних.

Позапланове засідання ЦБ анонсував після того, як рубль 14 серпня обвалився до мінімумів за 16 місяців: долар піднявся вище за 101 рубль, євро перевищив 111 рублів.

Після цього Мінфін Росії скасував заплановані на 16 серпня аукціони з розміщення облігацій федеральної позики (ОФЗ).

Востаннє Мінфін Росії визнавав аукціон з розміщення облігацій таким, що не відбувся, 22 лютого 2023 року, а перед цим – 21 вересня 2022 року.