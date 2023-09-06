"Газпром" відмовився визнавати результати незалежного аудиту "історичного" богу Молдови за газ
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Російський газовий монополіст "Газпром" відмовляється визнавати результати незалежного аудиту історичної заборгованості "Молдовагазу".
У пресслужбі російського концерну заявили, що "Газпром" категорично не погоджується з оприлюдненим урядом Молдови результатами аудиту.
"Висновки аудитора не можуть якимось чином впливати на розмір та обґрунтованість зазначеної заборгованості, тим більше що вона підтверджується в документах, що регулярно підписуються "Газпромом" і "Молдовагазом", і відповідних рішеннях міжнародного арбітражу", – заявляють у російській компанії.
У "Газпромі" також вважають, що звіт аудитора мала затвердити наглядова рада "Молдовагазу", половина акцій якого належить самому "Газпрому", що дозволило б йому блокувати таке рішення.
Російська компанія також скаржиться, що аудитор та умови тендеру на закупівлю його послуг були в односторонньому порядку визначені молдовською стороною без погодження з "Газпромом" та "Молдовагазом".
Як повідомлялося, заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан раніше заявив, що уряд Молдови не виплачуватиме російському "Газпрому" борг, який російська сторона оцінювала у близько $800 млн, оскільки незалежний аудит не підтвердив цю суму.
За результатами аудиту уряд Молдови пропонує виплатити "Газпрому" всього $8,6 млн для врегулювання питання про історичний борг Молдови за газ.
Згідно зі звітом аудиторів Wikborg Rein Advokatfirma AS і Forensic Risk Alliance, які вивчили структуру боргу Moldovagaz перед "Газпромом", нарахований борг Moldovagaz станом на 31 жовтня 2021 року становив $756,58 млн.
Через відсутність документації аудитори не змогли перевірити заборгованість на $278,16 млн яка, ймовірно, виникла до 1 січня 2003 року. $275,91 млн з цієї суми – це борг перед Faktoring-Finans. Це дає Moldovagaz право вимагати списання цього боргу. Із решти $478,42 млн боргу близько $400 млн визнані рішеннями російського арбітражу, які більше не можуть бути примусово виконані в Молдові. Це дає Moldovagaz право вимагати списання цієї частини боргу.
Крім того, аудитори виявили, що "Газпром", як де-факто контролюючий акціонер Moldovagaz, сприяв накопиченню боргів молдовської компанії та порушував зобов'язання щодо постачання газу, тому Moldovagaz може пред'явити претензії і до російської компанії.
Згідно з укладеною у листопаді 2021 року угодою, Moldovagaz та "Газпром" до 1 травня 2022 року мали підписати договір про врегулювання історичної заборгованості. До цього часу молдавська сторона мала провести незалежний аудит цієї заборгованості.
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Крім того, Берлін прийняв політичне рішення не імпортувати російський газ - ні трубопровідний, ні скраплений, що не важко буде забезпечити, оскільки два найважливіших імпортера націоналізовані і, відповідно, знаходяться під контролем держави.
Причому політичне рішення більше не мати справу з російським газом було прийнято не лише через війну в Україні. Рівно рік тому, 31 серпня 2022 року, Росія остаточно зарекомендувала себе в очах німців як ненадійний постачальник.