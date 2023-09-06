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"Укрзалізниця" хоче продавати металобрухт в обхід системи "Прозорро", – проєкт постанови

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вагоны

АТ "Укрзалізниця" просить уряд звільнити її від зобов’язання реалізовувати брухт чорних металів через систему "Прозорро".

Про це йдеться у розробленому "Укрзалізницею" проєкті постанови Кабінету міністрів, копія якого є у БізнесЦензора.

"Фактично, мова йде про те, щоб "Укрзалізниця" мала право продавати свій металобрухт не через "Прозорро", а шляхом перемовин та укладання прямих, зовнішньоекономічних контрактів із потенційними покупцями. Механізм – внести відповідні зміни до постанови КМУ №1054 від 22 листопада 2017 року "Про порядок розпорядження майном акціонерного товариства "Українська залізниця", – коментує економіст Олексій Кущ.

За його словами, наразі "Укрзалізниця" зобов’язана оголошувати та проводити аукціони з продажу металобрухту в системі "Прозорро" у закритому режимі торгів, де головним критерієм є найвища ціни пропозиції. Проте після запровадження запропонованих змін на процедуру продажу брухту зможуть безпосередньо впливати менеджери "Укрзалізниці", які будуть збирати пропозиції та вести перемовини з покупцями.

"Цей механізм не є прозорим та створює корупційні ризики", – зауважує Кущ.

Укрзалізниця хоче продавати металобрухт в обхід системи Прозорро, – проєкт постанови 01

Укрзалізниця хоче продавати металобрухт в обхід системи Прозорро, – проєкт постанови 02

Як повідомлялося, за підсумками 2022 року "Укрзалізниця" успішно реалізувала через систему "Прозоро" 113,04 тисяч тонн брухту чорних металів загальною вартістю 669,98 млн грн.

З початку 2023 року "Укрзалізниця" успішно продала на "Прозоро" 55,43 тис. тонн брухту чорних металів на суму 288,84 млн грн.

 

Автор: Михайло Орлюк
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Зверніть увагу, щов проекті розпорядження мова йде про продаж за прямими експортними зовншньоекономічними договорами (контрактами)!
Внутрішній ринок продажу як був через Прозоро так і залишається.
Уважно читаємо проекти документів!
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07.09.2023 13:01 Відповісти
 
 