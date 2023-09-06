Суд ЄС вперше задовольнив позов російського бізнесмена про скасування санкцій

Суд Європейського Союзу в Люксембурзі в середу, 6 вересня, частково задовольнив позов російського бізнесмена Олександра Шульгіна до Ради ЄС через запроваджені щодо нього персональні санкції.

Позов Шульгіна був відхилений в частині оскарження початкових постанов Ради ЄС про внесення його до списку санкцій, однак суд підтримав його в частині продовження санкцій проти бізнесмена, повідомляє Deutsche Welle.

В суді пояснили, що Рада ЄС не достатньо врахувала "зміну положення заявника" при ухваленні рішення про продовження дії накладених на Шульгіна у квітні 2022 року санкцій. Іншими словами, суд погодився з тим, що бізнесмен не мав залишатися у списку санкцій.

Тепер відповідач – Рада ЄС може подати апеляцію протягом двох місяців і десяти днів, доти санкції проти Шульгіна залишаться чинними.

Санкції проти Шульгіна ЄС запровадив 8 квітня 2022 року. В офіційному журналі ЄС Шульгін вказаний як генеральний директор російської компанії Ozon, на цій посаді він брав участь у зустрічі олігархів у Кремлі з президентом РФ Володимиром Путіним 24 лютого 2022 року під час вторгнення РФ в Україну.

"Той факт, що його було запрошено на цю зустріч, свідчить про те, що він входить до ближнього кола олігархів, близьких до президента Путіна, і підтримує чи здійснює дії чи політику, які підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також стабільності та безпеці в Україні. Крім того, він залучений до економічних секторів, які забезпечують значне джерело доходу для уряду РФ, який несе відповідальність за анексію Криму та дестабілізацію України", – зазначалося в обґрунтуванні санкцій.

У квітні 2022 року, після того, як ЄС та Австралія запровадили проти нього санкції, Шульгін залишив посаду гендиректора Ozon і вийшов із ради директорів.

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Партнер брюссельської юрфірми Acquis, російський фахівець із санкцій Юрій Шумілов зауважує, що це перше рішення Суду ЄС про скасування санкцій з російських бізнесменів, запроваджених після вторгнення РФ в Україну, передає РБК.

До цього такі судові рішення ухвалювали лише щодо родичів підсанкційних росіян – матері Євгєнія Прігожина Віолетти та сина Дмітрія Мазєпіна Нікіти (останнє рішення було частковим і стосувалося лише його професійної діяльності як автогонщика, а решту санкцій було збережено).

Шульгін у своєму позові заперечував позицію ЄС, за якою його можна назвати "впливовим бізнесменом". Суд вирішив, що навіть після відставки з посади гендиректора великої інтернет-групи Ozon, Шульгіна, ймовірно, можна і надалі вважати впливовим бізнесменом, проте Рада ЄС не надала відповідний доказів, чому це так.

Як повідомлялося, того ж дня Суд ЄС відхилив позови низки великих російських бізнесменів та членів їхніх сімей, проти яких було запроваджено персональні санкції Євросоюзу.

Зокрема, відхилено позови підприємця Міхаіла Гуцерієва, Гєннадія Тімченка, а також його дружини Олени Тімченко, колишнього керуючого директора "Яндекса" Тіграна Худавердяна, колишнього власника Трубної металургійної компанії (ТМК) Дмітрія Пумп'янского (після внесення до списку санкцій він вийшов з бенефіціарів та складу ради директорів ТМК), його дружини Галини Пумп'янскої та сина Олександра (також вийшов з ради директорів ТМК).

Наразі Суд ЄС у Люксембурзі розглядає понад 70 позовів від фізичних та юридичних осіб із РФ та Білорусі, які оскаржують рішення про санкції. Більшість позовів подано в 2022 році російськими бізнесменами. Процес розгляду таких позовів зазвичай триває рік.