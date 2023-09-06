Банки масово списують виплачену переселенцям допомогу в рахунок погашення боргів, – Верещук

Мінреінтеграції отримує багато скарг на списання банками коштів, що надходять як виплати переселенцям, і закликає Верховну Раду ухвалити закон, який це забороняє.

Про це віцепрем'єр - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила у Telegram.

"Останнім часом почастішали скарги на те, що банки звертають стягнення на кошти, які внутрішні переселенці отримують як допомогу на проживання. Як профільний міністр з питань ВПО вважаю несправедливим, що банки намагаються забрати кошти, які держава платить переселенцям", – наголосила Верещук.

Вона зауважила, що допомога переселенцям виплачується із державного бюджету імає конкретну мету.

"Розумію, що переселенець може бути винен банку гроші. Але, комерційне кредитування має свої ризики, які є частиною банківського бізнесу. Допомога переселенцям платиться не для того, щоб ці гроші забирали собі банки. Ідея в тому, щоб допомогти людині вижити протягом якогось часу. А не в тому, щоб банки вирішували свої проблеми за рахунок цих грошей. Для цього у банків є акціонери", – зазначила голова міністерства.

З огляду на це вона закликала депутатів ухвалити зареєстрований у Верховній Раді вже декілька місяців тому урядовий законопроєкт №9065, який забороняє звернення стягнення на кошти, які отримуються як допомога на проживання ВПО.

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Як повідомлялося, раніше Верещук заявила, що майже 180 тисяч громадян України отримують виплати як внутрішньо переміщені особи (ВПО) помилково, тому виплати їм буде припинено.

Нагадаємо, Кабмін змінив умови виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам з 1 серпня.

Для всіх переселенців, які отримували допомогу станом на кінець липня, автоматично продовжили виплату допомоги ще на шість місяців, до кінця січня 2024 року. Утім, виплати не отримуватимуть ті ВПО, які перебувають за кордоном понад 30 днів без обґрунтованих причин, а також ті, хто повернувся до покинутого місця проживання.

Також з 1 вересня мають припинитися виплати для тих переселенців, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

Нагадаємо, розмір допомоги для ВПО на дорослу працюючу особу становить 2 тис. грн, на дитину, або людину з інвалідністю - 3 тис. грн.