Угорщина почала купувати газ у Азербайджану замість російського

Угорщина почала отримувати газ із Азербайджану, обсяги його постачання за цим маршрутом планують збільшити.

Про це заявив очільник МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов, передає Інтерфакс-Україна.

"На зустрічі (4 вересня в Будапешті, – ред.) мій колега Петер Сіярто повідомив, що азербайджанський газ уже почав надходити до Угорщини. У наших планах – збільшення обсягу постачання", – сказав Байрамов.

За його словами, загалом азербайджанський газ отримують уже п'ять країн ЄС: Італія, Греція, Болгарія, Румунія та Угорщина.

"Низка інших країн також виявили інтерес і висловили бажання (купувати азербайджанський газ, – ред.). Зокрема, у квітні цього року енергетичні компанії Азербайджану, Угорщини, Румунії, Болгарії та Словаччини підписали угоду, що отримала назву "Кільце Солідарності", для використання внутрішніх європейських газових інтерконекторів для збільшення обсягів надходження до них каспійського газу через Південний газовий коридор", – розповів міністр.

"Плани, як бачите, великі. Європа очікує отримати від нас до 2027 року 20 млрд кубометрів газу. Нинішня динаміка дає нам змогу взяти цю планку. Азербайджан (у 2021 році, – ред.) поставив (до ЄС, – ред.) 8 млрд кубометрів, торік – уже 11,4 млрд кубометрів, а цьогоріч буде 12,5 млрд кубометрів, і це лише до країни Євросоюзу. Окрім ЄС, Азербайджан є головним постачальником природного газу також у Грузію і одним із найбільших – на турецький ринок", – уточнив Байрамов.

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Очільник МЗС додав, що, окрім нафти і газу, Азербайджан планує постачати до Угорщини і "зелену електроенергію", яка транспортуватиметься по дну Чорного моря.

"Таким чином, електроенергія "зеленого" походження – це ще один сегмент в азербайджано-угорському співробітництві в сфері енергетики. Але водночас, хотілося б зазначити, що все сказане справедливо буде спроєктувати і на весь Євросоюз", – зазначив міністр.

Як повідомлялося, Азербайджан у четвертому кварталі 2023 року планував розпочати постачання газу до Угорщини і поставити до кінця року 100 млн кубометрів. Крім цього, Угорщина 2023 року закупить 50 млн кубометрів для газосховищ.

Між Баку і Будапештом є домовленість про збільшення обсягу поставок азербайджанського газу до Угорщини до 1 млрд кубометрів на рік.