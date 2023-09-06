Конституційний Суд визнав законною конфіскацію "євроблях"

Конституційний Суд України (КСУ) визнав конституційним абзац другий частини шостої статті 481 Митного кодексу України, який передбачає накладання штрафу або конфіскацію нерозмитнених транспортних засобів, які використовуються в Україні з порушенням строків тимчасового ввезення.

Відповідне рішення Перший сенат КСУ ухвалив на пленарному засіданні 6 вересня, повідомляє пресслужба суду.

Частиною шостою статті 481 Кодексу передбачено, що "перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України більше ніж на тридцять діб, а так само втрата цих транспортних засобів, у тому числі їх розкомплектування, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію таких транспортних засобів".

За результатами розгляду справи Конституційний Суд дійшов висновку, що абзац другий частини шостої статті 481 Кодексу не суперечить положенням статей 8, 41, 61 та 64 Конституції України.

"Тож цим Рішенням Суд визнав таким, що відповідає Конституції України (є конституційним), абзац другий частини шостої статті 481 Митного кодексу", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, з 2020 року набули чинності жорсткі санкції за порушення правил ввезення автомобілів із іноземною реєстрацією. Для автомобілів, ввезених з початку 2015 року і до цієї дати їхня дія раніше була відстрочена.

Штраф за перевищення терміну перебування автомобілів з іноземною реєстрацією від 20 до 30 діб становив 85 тис. грн. У разі перевищення терміну більш ніж на 30 діб передбачено штраф 170 тис. грн або конфіскацію.

Аналогічні розміри штрафів та за перевищення термінів тимчасового ввезення – за порушення на 20-30 діб сума штрафу становить 85 тис. грн. За порушення терміну більш ніж 30 діб, а також у разі втрати чи розкомплектування авто – 170 тис. грн або конфіскація.

Крім цього, передбачено відповідальність за передачу транспортного засобу особистого користування, який тимчасово ввезений на митну територію України або поміщений під митний режим транзиту, у володіння або розпорядження іншій особі, а також використання такого автомобіля з комерційною метою. За такого порушення доведеться заплатити штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 34 тис. грн.