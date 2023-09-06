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Конституційний Суд визнав законною конфіскацію "євроблях"

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евробляхи

Конституційний Суд України (КСУ) визнав конституційним абзац другий частини шостої статті 481 Митного кодексу України, який передбачає накладання штрафу або конфіскацію нерозмитнених транспортних засобів, які використовуються в Україні з порушенням строків тимчасового ввезення.

Відповідне рішення Перший сенат КСУ ухвалив на пленарному засіданні 6 вересня, повідомляє пресслужба суду.

Частиною шостою статті 481 Кодексу передбачено, що "перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України більше ніж на тридцять діб, а так само втрата цих транспортних засобів, у тому числі їх розкомплектування, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію таких транспортних засобів".

За результатами розгляду справи Конституційний Суд дійшов висновку, що абзац другий частини шостої статті 481 Кодексу не суперечить положенням статей 8, 41, 61 та 64 Конституції України.

"Тож цим Рішенням Суд визнав таким, що відповідає Конституції України (є конституційним), абзац другий частини шостої статті 481 Митного кодексу", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, з 2020 року набули чинності жорсткі санкції за порушення правил ввезення автомобілів із іноземною реєстрацією. Для автомобілів, ввезених з початку 2015 року і до цієї дати їхня дія раніше була відстрочена. 

Штраф за перевищення терміну перебування автомобілів з іноземною реєстрацією від 20 до 30 діб становив 85 тис. грн. У разі перевищення терміну більш ніж на 30 діб передбачено штраф 170 тис. грн або конфіскацію.

Аналогічні розміри штрафів та за перевищення термінів тимчасового ввезення – за порушення на 20-30 діб сума штрафу становить 85 тис. грн. За порушення терміну більш ніж 30 діб, а також у разі втрати чи розкомплектування авто – 170 тис. грн або конфіскація.

Крім цього, передбачено відповідальність за передачу транспортного засобу особистого користування, який тимчасово ввезений на митну територію України або поміщений під митний режим транзиту, у володіння або розпорядження іншій особі, а також використання такого автомобіля з комерційною метою. За такого порушення доведеться заплатити штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 34 тис. грн.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+12
master dron - Судячи з твого коменту мозок в тебе вже вилучили!
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06.09.2023 17:57
+11
Розбомблені машини це плата за вибір у 2019 році та за підготовку населенням до шашликів замість оборони.
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06.09.2023 20:42
+9
Скоро они признают законность изымания органов из живых людей. За долги.
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06.09.2023 17:42
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Скоро они признают законность изымания органов из живых людей. За долги.
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06.09.2023 17:42 Відповісти
master dron - Судячи з твого коменту мозок в тебе вже вилучили!
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06.09.2023 17:57 Відповісти
о, державник
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06.09.2023 21:20 Відповісти
Сумніваюсь що мозок в нього взагалі колись був.
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06.09.2023 21:46 Відповісти
как-то не удивительно что тьі навалял єтот комент именно на русскомозглом
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06.09.2023 22:19 Відповісти
Пи***ц. Какой дебилизм. Если украли евробляху то на тебя еще и штраф повесят? А за разбомбленные машины государство когда будет платить компенсацию? Вот а потом спрашивают почему народ не хочет идти воевать. А за что?
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06.09.2023 18:01 Відповісти
В точку!
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06.09.2023 19:07 Відповісти
Розбомблені машини це плата за вибір у 2019 році та за підготовку населенням до шашликів замість оборони.
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06.09.2023 20:42 Відповісти
Треба було розмитнити відразу, а не сподіватись на шару. Хитрожопих занадто багато розвелось.
А йдуть воювати не за срані ********, а за дещо інше. Але це не до тебе бо все одно не зрозумієш.
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06.09.2023 21:57 Відповісти


Виктрутив таки троль, бляху до фронту !
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06.09.2023 22:33 Відповісти
Народ і так вже воює, "...нєхочєт воєвать..." тільки населення.
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07.09.2023 10:32 Відповісти
Це не рух в ЄС. Це ГУЛАГ.
А матюк "євробляха" вигадали монополісти автосалонів, які не хочуть, щоб громадяни мали доступне авто для себе, бізнеса.
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06.09.2023 19:58 Відповісти
ой да, так точно ниють такі як, отримуючи біженські.
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06.09.2023 22:20 Відповісти
Господи, якы нафіг монополісти автосалонів? НЕМАЄ ДАВНО тієї монополії! Подивіться на статистику продажів - навіть після відміни безплатної розтаможки в Україну ввозять ВТРИЧІ БІЛЬШЕ б/у авто, ніж нових!
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07.09.2023 00:32 Відповісти
Якщо, дасть бог, ми таки "дорухаємся" в ЄС то ввізне мито буде однозначно менше, але утримання машин буде коштувати в рази більше. І не забудьте про їхні Євро5, Євро6 і всяке інше, хер хтось поїздить на старих корчах, а чемно заплатить за утилізацію або буде продавати їх за сотню євро кудись в Азію або Африку.
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07.09.2023 14:24 Відповісти
Зе бидлота знову хочуть з волонтерів бабки збивати за автівки на фронт.
Що у нас за народ, десь в Штатах би цю владу вже постріляли по всій країні....
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06.09.2023 20:16 Відповісти
Яку вибрали ту і маємо. От такий народ.
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06.09.2023 20:43 Відповісти
Як щоб я вибрав, то хрєн з ним, мовчав би, а так чого я цього підора криворіжського і його кремлівських посіпак повинен терпіти.
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06.09.2023 21:00 Відповісти
Ну от задаюся тим же питанням. Тільки одного разу виграв той, за кого я голосував. Ющенко в третьому турі.
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06.09.2023 22:04 Відповісти
Часи Ющі були спокійними і процвітаючими, багато людей Деу брали в кредит, зявилась упевненість у завтрашньому дні, Україна дійсно стала трохи багатшою, але бидлу не сподоболось, захотілось пралєтарской "справєдлівості" з кацапських серіалів які тоді щедро крутили на ТБ каналах Пінчука, Коломойши, Фірташа і Ахметова.
В Харкові без особливого напрягу можна було отримувати 400 зелених в місяць і це була не межа, потім прийшов донбасянин до влади і казка скінчилась.
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07.09.2023 02:00 Відповісти
А народ трохи кочений, зовсім трохи, спочатку обрали Януковоща, потім його пасинка квартального який його в банях развлєкал, і нічого, всйьо в порядкє, "хотім обратно в савєцкій саюз" вони заявляють.
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06.09.2023 21:02 Відповісти
Трохи?! Та на всю голову. Більшість народу.
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06.09.2023 22:05 Відповісти
Наша влада як сьогоднішня, так і попередня - збіговисько покидьків та дешевих популістів.
Добре що хоч війна після восьми років загравань з бидлом вимусила згадати про євробляхи.
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06.09.2023 22:01 Відповісти
Зараз всі бариги збіжацця на гілку, вий буде до Альфи Центаври .
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06.09.2023 22:38 Відповісти
НЕОБХОДИМО В СУД ЕС ПОДАВАТЬ !)
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07.09.2023 03:09 Відповісти
Як завжди в останній час тут дуже високоінтелектуальне обговорення...
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07.09.2023 09:22 Відповісти
Якщо це той конституційний суд, що ВИЗНАВ ЗАКОННИМ розпуск Верховної ради України у2019 році верховним зєбаньком, то все зрозуміло й без пояснень.
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07.09.2023 09:50 Відповісти
А що буде з "бляхами" на яких військові їздять?
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07.09.2023 14:16 Відповісти
 
 