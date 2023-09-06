Рада ухвалила закон про виплати родинам пожежників і поліцейських, що зникли безвісти чи потрапили у полон
Новини БізнесЦензор Влада Соціальна політика
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб".
За прийняття відповідного законопроєкту №9638 у другому читанні проголосували 283 нардепи, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
Зокрема, законом пропонується збереження грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин та можливість виплати їхнім сім’ям. Ця норма не поширюється осіб, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили місця
служби.
Такі виплати вже були передбачені сімʼям полонених військовослужбовців, але на службовців ДСНС та Нацполіції вона не поширювалась.
Також законом пропонується уточнити:
- порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток;
- порядок виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських;
- порядок виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.
Будь ласка, зачекайте...