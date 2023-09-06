Нацбанк застосував заходи впливу до 13 фінансових компаній через неподання документів
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Національний банк України зобов’язав 13 небанківських фінансових установ вжити заходів для усунення порушень та причин, що сприяли їх вчиненню.
Як ідеться в повідомленні НБУ, заходи впливу застосовано до:
- Повного товариства "Ломбард "Домашній" ТОВ "Севен Голден Сіті" і Компанія (ЄДРПОУ 40905105);
- ПТ "Ломбард "Національний "ТОВ "Лендінг Кепітал" і Компанія" (ЄДРПОУ 41481434);
- ПТ "ТОВ "Євро Фінанс" і Компанія "Ломбард "Ютар" (ЄДРПОУ 30138014);
- Товариства з обмеженою відповідальністю "Ей Ті Фінанс" (ЄДРПОУ 39555684);
- ТОВ "МК-Фінанс" (ЄДРПОУ 41334430);
- ТОВ "Санфорд Капітал" (ЄДРПОУ 43575686);
- ТОВ "Фінансова компанія "Національна" (ЄДРПОУ 42761807);
- ТОВ "ФК "Валта Груп" (ЄДРПОУ 40153285);
- ТОВ "Динеро-Капітал" (ЄДРПОУ 36226713);
- ТОВ "Європартнер Фінанс" (ЄДРПОУ 40368253);
- ТОВ "Кредити Готівкою" (ЄДРПОУ 42971405);
- ТОВ "Легіон Харків" (ЄДРПОУ 43407860);
- ТОВ "ФК "Іноваційна Фінансова Компанія" (ЄДРПОУ 35392373).
Заходи впливу застосовані у зв’язку з неподанням інформації та документів на виконання вимог пункту 1 постанови правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року №177 "Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови правління Національного банку України від 6 березня 2022 року № 39" (зі змінами).
Зазначені небанківські фінансові установи зобов’язані усунути порушення у строк до 25 вересня 2023 року.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 4 вересня 2023 року.
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