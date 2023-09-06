Нацбанк застосував заходи впливу до 13 фінансових компаній через неподання документів

Національний банк України зобов’язав 13 небанківських фінансових установ вжити заходів для усунення порушень та причин, що сприяли їх вчиненню.

Як ідеться в повідомленні НБУ, заходи впливу застосовано до:

Повного товариства "Ломбард "Домашній" ТОВ "Севен Голден Сіті" і Компанія (ЄДРПОУ 40905105);

ПТ "Ломбард "Національний "ТОВ "Лендінг Кепітал" і Компанія" (ЄДРПОУ 41481434);

ПТ "ТОВ "Євро Фінанс" і Компанія "Ломбард "Ютар" (ЄДРПОУ 30138014);

Товариства з обмеженою відповідальністю "Ей Ті Фінанс" (ЄДРПОУ 39555684);

ТОВ "МК-Фінанс" (ЄДРПОУ 41334430);

ТОВ "Санфорд Капітал" (ЄДРПОУ 43575686);

ТОВ "Фінансова компанія "Національна" (ЄДРПОУ 42761807);

ТОВ "ФК "Валта Груп" (ЄДРПОУ 40153285);

ТОВ "Динеро-Капітал" (ЄДРПОУ 36226713);

ТОВ "Європартнер Фінанс" (ЄДРПОУ 40368253);

ТОВ "Кредити Готівкою" (ЄДРПОУ 42971405);

ТОВ "Легіон Харків" (ЄДРПОУ 43407860);

ТОВ "ФК "Іноваційна Фінансова Компанія" (ЄДРПОУ 35392373).

Заходи впливу застосовані у зв’язку з неподанням інформації та документів на виконання вимог пункту 1 постанови правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року №177 "Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови правління Національного банку України від 6 березня 2022 року № 39" (зі змінами).

Зазначені небанківські фінансові установи зобов’язані усунути порушення у строк до 25 вересня 2023 року.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 4 вересня 2023 року.