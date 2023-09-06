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Розкрадання коштів "Приватбанку" на 8,4 мільярда: НАБУ передало до суду справу проти банкірів Коломойського

Новини БізнесЦензор Фінанси Корупція

александр,дубилет

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) передали до суду справу про розкрадання коштів "Приватбанку" на загальну суму понад 8,4 мільярда гривень.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, підозрюваними у справі є шість осіб.

Серед підозрюваних у цій справі:

  • ексголова правління ПАТ КБ "Приватбанк" Олександр Дубілет (ч. 5 ст. 191, ч. 1,2 ст. 366 КК України);
  • колишній перший заступник голови правління ПАТ КБ "Приватбанк" Володимир Яценко (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);
  • ексзаступник голови правління ПАТ КБ "Приватбанк" (ч. 5 ст. 191 КК України);
  • колишня керівниця департаменту фінансового менеджменту ПАТ КБ "Приватбанк" (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України);
  • колишня керівниця департаменту підтримки міжбанківських операцій ПАТ КБ "Приватбанк" (ч. 5 ст. 191 КК України);
  • керівниця департаменту операційного напрямку ПАТ КБ "Приватбанк" (ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, у грудні 2016 року, напередодні націоналізації "Приватбанку", колишній голова правління Дубілет доручив перерахувати кошти з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданим акредитивам двом компаніям-агротрейдерам.

В результаті банку завдали збитків на суму близько $315 млн (8,2 млрд грн за курсом НБУ).

Крім того, ексголова правління банку, його перший заступник та два керівники департаментів у грудні 2016 року за день до визнання "Приватбанку" неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь пов’язаних з банком компаній.

Кошти перерахували декількома траншами на дві різні компанії. 85,2 млн грн – на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, а 136,8 млн грн – на користь іншої. Ці кошти учасники схеми згодом вивели за кордон з метою легалізації.

Як повідомлялося, НАБУ завершило розслідування у цій справі ще у жовтня 2022 року, відкривши стороні захисту матеріали для ознайомлення.

Читайте також: Оскарженню не підлягає: Суд залишив у силі заочний арешт для колишнього голови "Приватбанку" Дубілета

Нагадаємо, у лютому 2021 року НАБУ і САП повідомили експосадовцям "Приватбанку" про підозру у розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат. Одразу ж після цього детективи НАБУ затримали колишнього першого заступника голови правління "Приватбанку" до його націоналізації Володимира Яценка при спробі вилетіти з України.

Вже у березні 2021 року НАБУ повідомило колишнім керівникам "Приватбанку" про підозри за новим епізодом про розтрату майже $315 млн (близько 8,2 млрд грн) коштів банку через акредитивну схему.

Перед цим, у липні 2020 року, детективи НАБУ повідомили колишньому голові "Приватбанку" Олександра Дубілета, його першому заступнику та керівнику департаменту про підозру у розтраті грошових коштів банку на суму 85,2 млн грн на користь пов’язаної компанії.

15 липня 2022 прку Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін запобіжний захід колишньому голові правління "Приватбанку" Олександру Дубілету у вигляді тримання під вартою, однак наразі він переховується за кордоном.

На момент оголошення першої підозри колишній голова "Приватбанку" Олександр Дубілет жив в Австрії і відразу ж після її отримання, як і низка інших фігурантів справи, переоформив свою частку в компанії, що запустила проект monobank. Наразі Дубілет стверджує, що живе в Ізраїлі та має громадянство цієї країни.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+15
"Горіла дупа , палала!" Скоро Лисий з Юзіком будуть співати для бородатої бабушки під вікнами СІЗО .
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06.09.2023 15:23
+12
А на чії офшори вивели вкрадені кошти Привату? Цю гидоту будуть до суду тягнути, чи єто другоє?
Почалася передвиборча кампанія і показна бурна діяльність, яка ні до чого не приведе (бо усі фігуранти тю-тю). Спектакль . Пердімонокль.
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06.09.2023 15:22
+12
Простят. В ноябре 2019 уже при ЗЕ, Бе простили 7,5 миллиарда, в июле 2022 простили 4,3 миллиарда, и сейчас простят. А почему? А потому что Бе и Зе одна КОМАНДА.
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06.09.2023 15:30
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Не ищите их всех в ТельАвиве
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06.09.2023 15:15 Відповісти
Так они создали долги, которые вынуждено было государство покрывать.
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06.09.2023 18:04 Відповісти
А на чії офшори вивели вкрадені кошти Привату? Цю гидоту будуть до суду тягнути, чи єто другоє?
Почалася передвиборча кампанія і показна бурна діяльність, яка ні до чого не приведе (бо усі фігуранти тю-тю). Спектакль . Пердімонокль.
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06.09.2023 15:22 Відповісти
"Горіла дупа , палала!" Скоро Лисий з Юзіком будуть співати для бородатої бабушки під вікнами СІЗО .
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06.09.2023 15:23 Відповісти
у бородатої бабушки все буде добре, тому його справою і займається його ж власне СБУ
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07.09.2023 00:35 Відповісти
Всех пи*арасов натаньяховской национальности расстрелять.
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06.09.2023 15:23 Відповісти
Ну, ну, вндмедчуківський, із штанів не виплигуй так борзо. Все рівно нєзачьот
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06.09.2023 15:39 Відповісти
А ти чій? Подоляковський чи Бенін?
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06.09.2023 19:20 Відповісти
А ти ідіот, чи трілль ?
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07.09.2023 01:05 Відповісти
злодії, просто взяли та вкрали..., як їх тільки взяли на таку роботу...
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06.09.2023 15:24 Відповісти
отже НАБУ та САП працюють і знають свою справу. А казали, що нічим не займаються. От аби наговорити
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06.09.2023 15:25 Відповісти
******** в Вашингтоне выписали вот и засуетились! не зря в командировку съездили.
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06.09.2023 18:44 Відповісти
Відрядження окупиться. З дуже гарним балансом!
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06.09.2023 19:36 Відповісти
Простят. В ноябре 2019 уже при ЗЕ, Бе простили 7,5 миллиарда, в июле 2022 простили 4,3 миллиарда, и сейчас простят. А почему? А потому что Бе и Зе одна КОМАНДА.
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06.09.2023 15:30 Відповісти
Так может и дядько Тони приехал сегодня, чтобы не "простили" и всерьез взялись за этого бородатого подонка.
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06.09.2023 15:34 Відповісти
Возможно. вове глазное яблоко на его же седалище надо натягивать раз в неделю, что бы до этого утырка доходило, что нужно делать правильно а не как ему и бене хочется.
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06.09.2023 15:40 Відповісти
сейчас подонки все бородатые
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06.09.2023 19:03 Відповісти
А кому цей бородатий подонок перевів вкрадені гроші гроші в Лондон, на купівлю квартир на Бейкер стріт?
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06.09.2023 22:05 Відповісти
США тільки не збираються прощати...
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06.09.2023 18:52 Відповісти
ко-***** называется зебеня
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07.09.2023 11:14 Відповісти
це ті що Монобанком володіють та керують наразі??)))))
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06.09.2023 15:31 Відповісти
Не керують, але володіють.
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06.09.2023 18:00 Відповісти
керує синок Дубілета, який свого часу розпили 3 мільярди гривень на переписі населення, якого не було. Ну пам'ятаєте - де він просто по всіх регіонах помножив населення чітко на 0.888 і на це було виділено 3 мільярди
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07.09.2023 00:37 Відповісти
Нормальна ідея, до речі. Зеленого лоха треба стригти.
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07.09.2023 13:32 Відповісти
От і наслідки візиту Блінкена....
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06.09.2023 15:39 Відповісти
Шалені гроші ,подивіться як працюють державні органи пройшло 7-8 років жоден фігурант не поніс відповідальності,то є корупція чи немає?Ще раз переконався в нашій країні чим більше сума вкраденого тим менше шансів отримати покарання.
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06.09.2023 15:44 Відповісти
я не юрист але чую що багато хто уникнув відповідальності банально через закінчення строку позивної давності скоєного правопорушення,цікаво як тут буде,а ще вони ж перебувають за кордоном,тому все зрозуміло..
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06.09.2023 15:48 Відповісти
В том и проблема что многие рассматривают нашу страну как кормушку. Украл и в Израиль на покой.
Кто знает, может и Зе так планировал, только не подрасчитал немножко фактор возможной войны.
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06.09.2023 15:57 Відповісти
та курвамать мойша вкрав 5+ лярдів баксів - а тамте НАБУ приджмелене досі клеїть дурня
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06.09.2023 15:44 Відповісти
Не отмазаться Коломойскому в этот раз
На одной чаше весов- Беня
На другой - F- 16 с Абрамсами
Без них победы не будет
У президента выбора нет
Или победить в войне
Или сесть вместе с Беней
Повезло Украине ,что президент никогда порядочным не был
И свои интересы всегда ставил на первое место
Не повезло Бене
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06.09.2023 15:55 Відповісти
Ой, всьо!
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06.09.2023 15:58 Відповісти
То виходить,що Порох трішки призапізнився,раніш потрібно було забирати.
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06.09.2023 16:10 Відповісти
При Пороху і почали забирати. Не хронологічнайте!
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06.09.2023 19:42 Відповісти
SI

В известном смысле Коломойский - это отец нынешней власти. Он ее породил в борьбе с Порошенко и мощным пропагандой на 1+1. Об этой власти он знает столько, что никому и не снилось. Но Коломойский как породил эту власть, так и может ее похоронить.
Tанцы вокруг Коломойского должны убедить иностранных и международных партнеров Украины, прежде всего США в том, что политическая власть Украины решительно борется с коррупцией, что для нее не существует неприкосновенных политиков, чиновников, олигархов.
В любом случае, все будет под контролем режиссеров с Банковой. А это говорит о том, что пока Коломойскому ничего реально не угрожает - операция по его обеспечению идет успешно в соответствии с разработанным сценарием.
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06.09.2023 16:19 Відповісти
А Бені пох. Зельониє поспіхом прикрили!
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06.09.2023 16:34 Відповісти
Незрозуміло... Поп-корном запасатися, чи як?!.
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06.09.2023 17:48 Відповісти
Выходит Гонтарева и Порошенко были правы. Ну ты смотри !
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06.09.2023 17:50 Відповісти
Там и Гонтарева должна сидеть только последний лох может поверить что такие трансакции проходили и она их не видела.
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06.09.2023 19:40 Відповісти
Подавайте заяву куди-небудь. Але є вже факти: Бєня вкрав, украв дуже багато! При Зеленському прибарахлився і почав "Приват" повертати.
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06.09.2023 19:54 Відповісти
павлуха--гонтаревой усадьбу спалили по приказу каломойского и багалюбава за ,,приват,, --- що ти верзеш ???
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07.09.2023 11:18 Відповісти
ате що дубілет з гороховським який був заступник дубілета по привату створили монобанк який працює через універсалбанк який заснував також топ менеджер привату це набу зеленооке не бачить?зелена влада вирішила все списати на одного старого дубілета.а перед цим відправивши його в ізраїль з якого він 100відсотків не попаде в україну....а остальні які тут гороховські і дубілети не приділах .тіпа..
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07.09.2023 10:06 Відповісти
Собирёмся по пять гривен на мавики...
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07.09.2023 10:18 Відповісти
На Заході про розкрадання і корупції в нас знають краще ніж ми. Тому там знижуються підтримки допомогам Україні серед населення.
Влади ж там не можуть не орієнтуватись на відношення населення, бо наступний раз не їх виберуть, а тих хто проти всякої допомоги. Тому вони обмежують допомогу. І для нас все це вкрай погано. Тому необхідна справжня боротьба з таким. Але я сумніваюсь що не тільки з нашою владою, але з нашими політиками взагалі, можливі справжні дії. Можуть бути тільки гучні імітації-пуки.

Необхідно проводити по справжньому демократичні вибори, притому ще в цьому році. Бо поки в нас завжди вибори олігархічні з гучною імітацію під демократичні. Як провести демократичні вибори це окреме питання.
Головні наші проблеми не те що "народ не за тих голосує", а те що вибори дуже недемократичні. Крім того років на 15 вибори потрібні кожен рік, щоб скоро вигребти бруд.
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07.09.2023 12:22 Відповісти
Кому война, а кому Гетьманцев: зелёные крохоборы запускают налоговый маховик
https://www.youtube.com/watch?v=zZSYyO59cAg
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07.09.2023 14:31 Відповісти
 
 