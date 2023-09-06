Наслідки мобілізації від Путіна і падіння рубля: В уряді Росії заявили про "аномальний" рівень безробіття

"Аномально низький" рівень безробіття у 3% на тлі оголошеної Путіним мобілізації і відтоку мігрантів внаслідок падіння курсу рубля перетворився на гальмо для російської економіки.

Про це заявив міністр економічного розвитку РФ Максим Рєшетніков, пише російська редакція Forbes.

Він визнав, що наразі не інвестиції, не фінанси і навіть не технології, а саме люди стали дефіцитним ресурсом у російській економіці.

"Це виражається і в украй низькому рівні безробіття: 3% все-таки для нас це аномально. Це вже точно гальмо для розвитку економіки, а не якийсь плюс", – сказав Рєшетніков.

Він визнав, що на це вплинув "великий відтік населення" з країни протягом останніх півтора року, тому російські владі потрібно залучати більше трудових мігрантів.

"Ми повинні більш активно працювати із залученням мігрантів в економіку", – підкреслив Рєшетніков.

Міністр нагадав, що Росія зараз активно інвестує у російські школи в країнах Центральної Азії, які активно зростають і де багато робочих рук.

За його словами, Росії також потрібно утримати в країні найкращих працівників із суміжних держав.

"Ми знаходимося в дуже жорсткій конкуренції за ці робочі руки з Китаєм, Південно-Східною Азією, іншими країнами", – додав він.

Читайте також: Російський центробанк збільшить продаж валюти у 10 разів, щоб стримати падіння рубля

За офіційними даними Росстату, у липні 2023 року безробіття в Росії оновило мінімум за період спостережень показника з 1991 року, зменшившись до 3%. Центробанк РФ раніше також називав дефіцит трудових ресурсів одним із основних проінфляційних факторів.

За даними Росстату, до початку повномасштабної війни Росію за часів правління Путіна залишили 1,6-2 млн осіб. Після вторгнення в Україну, за приблизними оцінками, виїхали ще близько 1 мільйона осіб.

При цьому з Росії можуть поїхати до третини трудових мігрантів через зменшення заробітків внаслідок падіння рубля.