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безробіття (297) мігранти (325) робота (639) Росія (11653) трудова міграція (301)

Наслідки мобілізації від Путіна і падіння рубля: В уряді Росії заявили про "аномальний" рівень безробіття

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путин,путін

"Аномально низький" рівень безробіття у 3% на тлі оголошеної Путіним мобілізації і відтоку мігрантів внаслідок падіння курсу рубля перетворився на гальмо для російської економіки.

Про це заявив міністр економічного розвитку РФ Максим Рєшетніков, пише російська редакція Forbes.

Він визнав, що наразі не інвестиції, не фінанси і навіть не технології, а саме люди стали дефіцитним ресурсом у російській економіці.

"Це виражається і в украй низькому рівні безробіття: 3% все-таки для нас це аномально. Це вже точно гальмо для розвитку економіки, а не якийсь плюс", – сказав Рєшетніков.

Він визнав, що на це вплинув "великий відтік населення" з країни протягом останніх півтора року, тому російські владі потрібно залучати більше трудових мігрантів.

"Ми повинні більш активно працювати із залученням мігрантів в економіку", – підкреслив Рєшетніков.

Міністр нагадав, що Росія зараз активно інвестує у російські школи в країнах Центральної Азії, які активно зростають і де багато робочих рук.

За його словами, Росії також потрібно утримати в країні найкращих працівників із суміжних держав.

"Ми знаходимося в дуже жорсткій конкуренції за ці робочі руки з Китаєм, Південно-Східною Азією, іншими країнами", – додав він.

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За офіційними даними Росстату, у липні 2023 року безробіття в Росії оновило мінімум за період спостережень показника з 1991 року, зменшившись до 3%. Центробанк РФ раніше також називав дефіцит трудових ресурсів одним із основних проінфляційних факторів.

За даними Росстату, до початку повномасштабної війни Росію за часів правління Путіна залишили 1,6-2 млн осіб. Після вторгнення в Україну, за приблизними оцінками, виїхали ще близько 1 мільйона осіб.

При цьому з Росії можуть поїхати до третини трудових мігрантів через зменшення заробітків внаслідок падіння рубля.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+7
Ну так мріяли ж про савєцкій саюз,гдє бєзработних нєт.
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06.09.2023 15:40
+4
Так вже бігають. Ваньки закінчуються. Кацапсячі свиноматки вже готові від собак рожати, а китєць так то за щастя
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06.09.2023 15:43
+3
А марожене?
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06.09.2023 15:46
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Ну наконец-то китайцы развернутся по полной
И скоро по улицам российских городов
Будут бегать детки
Похожие на китайских
Если это и было планом путина- он удался
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06.09.2023 15:38 Відповісти
Так вже бігають. Ваньки закінчуються. Кацапсячі свиноматки вже готові від собак рожати, а китєць так то за щастя
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06.09.2023 15:43 Відповісти
То бумеранг чи томагавк? Шото неясно...
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06.09.2023 15:38 Відповісти
Ну так мріяли ж про савєцкій саюз,гдє бєзработних нєт.
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06.09.2023 15:40 Відповісти
А марожене?
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06.09.2023 15:46 Відповісти
В налічіі только канхвета класна, "тузік" вкусний
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06.09.2023 16:40 Відповісти
За великим рахунком у жодній країні немає безробіття - для рабів завжди робота знайдеться. Іди скопай мені город за тарілку борщу і не будеш безробітним. Приведи жінку, хай вона відсм0кче мені - і їй борщу всиплю - і вона теж без роботи не залишистья. Рабам всюди раді сільські пани, є багато полуподвальних підриємств, бідивництв тощо, де будеш вкалувати за їжу. Тільки от у розвинених країнах може бути досить таки великий рівень безробіття, бо люди краще будуть шукати роботи певний час ніж надіти ярмо на шию, не будуть працювати за одну жратву, і на росії так теж було певний час у жирні нульові, коли барель був 140 окрім глубинки, і от настав той час, коли вже всі кацапи запряглися аби тільки не подохнути і від душі дякують х#йлу за те, що подолав безробіття. І бізнесмені раді - бо за таку зарплатню, за яку вже вкалують кацапи їх у всьому світі послали б на х3р, навіть дикарі на стануть працювати за такі копійки.
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06.09.2023 15:53 Відповісти
"а саме люди стали дефіцитним ресурсом у російській економіці" - так забирайте їх ***** з України, а то їх тут чекає тільки смерть, у тиранів немає шансу! Хто прийшов з мечем, той здохне в муках ****
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06.09.2023 16:57 Відповісти
жалованіє, получка - рабська термінологія в крові москальні...
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06.09.2023 17:28 Відповісти
В них,як і в наших підкацапників є слова маркери,работа,зарплата,з пафосом,і официально!Чуєте таке,можна зі 100% певністю стведжувати що перед Вами кацапло
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06.09.2023 18:57 Відповісти
А новая могилизация похоронит экономику полностью
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06.09.2023 18:06 Відповісти
Издохните там уже поголовно . Говно люди , говно страна .
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06.09.2023 19:32 Відповісти
 
 