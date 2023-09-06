БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
789 відвідувачів онлайн
Новини Фінанси
7 012 11
валюта (1665) Росія (11653) рубль (293) курс рубля (117)

Російський центробанк збільшить продаж валюти у 10 разів, щоб стримати падіння рубля

Новини БізнесЦензор Фінанси

рубль

Центробанк РФ вирішив тимчасово збільшити щоденний продаж валюти майже у 10 разів – з 2,3 млрд до 21,4 млрд рублів (в еквіваленті) у період з 14 по 22 вересня.

Операції з продажу валюти відбуватимуться в рамках інвестування коштів Фонду національного добробуту (ФНБ), пише російська редакція Forbes.

Усього з 14 по 22 вересня російський центробанк обіцяє продати валюту на суму, еквівалентну 150 млрд рублів.

У центробанку пояснили тимчасове збільшення обсягів продажу валюти запланованим на 16 вересня погашенням валютного випуску єврооблігацій на $3 млрд. Виплати власникам єврооблігацій російський Мінфін здійснюватиме у рублях, внаслідок чого після їх погашення може виникнути додатковий попит на іноземну валюту з боку власників.

У цих умовах збільшення продажу валюти "сприятиме задоволенню можливого додаткового попиту на іноземну валюту та зниженню волатильності на валютному ринку в цей період", зазначають у пресслужбі центробанку РФ.

Центробанк Росії ухвалив рішення різко збільшити щоденний продаж валюти на тлі падіння курсу рубля. На відкритті торгів на Московській біржі 6 вересня курс долара перевищив позначку 98 рублів вперше з 15 серпня, євро торгувався дорожче 105,4 рубля.

Відразу після заяви російського центробанку курс рубля дещо зріс, станом на 14:30 за київським часом він торгується на рівні 97,94 руб. за долар і 105,25 руб. за євро.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
06.09.2023 15:28
+6
Да уже ниче не поможет
Если крошечная Армения решила показать Дулю!
показати весь коментар
06.09.2023 14:54
+5
Отлично. Фубль следует за известным кораблем.
показати весь коментар
06.09.2023 15:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да уже ниче не поможет
Если крошечная Армения решила показать Дулю!
показати весь коментар
06.09.2023 14:54 Відповісти
Дивітся не на руки вірмен, а що вони зара чмакають ротом...
показати весь коментар
06.09.2023 15:01 Відповісти
Здесь уже причины не сколько экономические, сколько психологические, которые нельзя преодолеть.
показати весь коментар
06.09.2023 14:57 Відповісти
Скоро российский руб. перестанет существовать. Американский доллар займет его место. То есть Россия скоро перестанет существовать как государство.
показати весь коментар
06.09.2023 14:58 Відповісти
Отлично. Фубль следует за известным кораблем.
показати весь коментар
06.09.2023 15:00 Відповісти
Хочуть зробити "все харашо прекрасная маркиза" до дн ботоксного..
показати весь коментар
06.09.2023 15:03 Відповісти
А шо ж так, валюта пАрклятих мєрєканцев дароже ********* срублєй?
показати весь коментар
06.09.2023 15:18 Відповісти
показати весь коментар
06.09.2023 15:28 Відповісти
давайте федерасты откажитесь уже от доллара чтобы нечего было продавать для поддрежания курса ***** - продавайте юани, бусы, камни, авось поможет
показати весь коментар
06.09.2023 15:32 Відповісти
Кацапня буде усіма силами тримати курс нижче психологічної позначки у 100 рублів за доллар. Спалять для цього мільярди своїх валютних резервів. Для нас, це добре, а рубль рано чи пізно, все одно полетить в пекло.
показати весь коментар
06.09.2023 15:46 Відповісти
кацапії ПЕСЕЦ, але вонО ще на щось сподіваєтся.
показати весь коментар
06.09.2023 16:11 Відповісти
 
 