Підприємці отримали 126 мільйонів компенсації за працевлаштування переселенців

Із початку 2023 року держава виплатила 126 млн грн компенсації підприємцям, які взяли на роботу внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

"Майже 6 тис. підприємців отримали від уряду компенсацію з початку року за працевлаштування 10,3 тис. українців, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів країни. Щоб допомогти переселенцям якнайшвидше адаптуватись на новому місці, знайти роботу, щоб мати можливість забезпечувати себе й свою родину, ми стимулюємо бізнес брати таких працівників. Загалом роботодавці цього року отримали вже 126 млн грн компенсації за працевлаштування ВПО", – сказала заступниця міністра.

Вона також нагадала, що програма фінансового стимулювання підприємців, які беруть на роботу внутрішніх переселенців, – лише одна з комплексу заходів, спрямованих на підтримку окремих категорій громадян та покращення ситуації на ринку праці. Зокрема, бізнес також може отримати компенсацію від держави за працевлаштування осіб з інвалідністю, людей передпенсійного віку, учасників бойових дій, молоді, в тому числі на перше робоче місце. Окрім того, нещодавно було запроваджено програму компенсації роботодавцям витрат на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю І та ІІ груп в розмірі до 100,5 тис. грн.

Уряд запровадив програму стимулювання підприємців брати на роботу внутрішніх переселенців в квітні 2022 року. Мета програми – пришвидшити адаптацію людей, що змушені були переїхати в більш безпечні регіони, та підвищити рівень зайнятості серед населення. За кожного працевлаштованого з числа ВПО держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (6700 грн) впродовж двох місяців.

У 2022 році програмою скористались понад 10 тис. підприємців. Вони отримали від держави компенсацію на загальну суму 200 млн грн за те, що взяли на роботу майже 18 тис. внутрішніх переселенців.