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ВР (2530) парламент (1802) Антимонопольний комітет (1368) Кириленко Павло (11)

Рада призначила нового керівника Антимонопольного комітету

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кириленко,павло

Верховна Рада підтримала подання Кабінету міністрів про призначення Павла Кириленка на посаду голови Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Відповідне рішення підтримали 250 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

За офіційним даними, Павло Кириленко з липня 2008 року працював в органах прокуратури. З вересня 2017 року обіймав посаду військового прокурора Ужгородського гарнізону. З 5 липня 2019 року указом президента Володимира Зеленського призначений на посаду голови Донецької облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації.

Як повідомлялося, Верховна Рада напередодні підтримала звільнення Ольги Піщанської з посади голови АМКУ.

Під час розгляду її заяви про звільнення Піщанська не підтвердила, але і не спростувала інформацію про те, що їй пропонували обійняти посаду голови Фонду державного майна (ФДМУ) замість Рустема Умєрова, звільнення якого Верховна Рада також підтримала на засіданні у вівторок.

Ольга Піщанська очолювала АМКУ з липня 2020 року. До призначення в АМКУ вона займалася організацією закупівель ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" та мала низку приватних компаній.

Журналісти з'ясували, що сестра Ольги Піщанської Світлана стала директором італійської компанії, на яку раніше була оформлена вілла на узбережжі італійського курорту Форте-дей-Мармі, що належить президенту Володимиру Зеленському. Світлана Піщанська також фігурувала серед великих спонсорів партії "Слуга народу" та заявляла про особисте знайомство з президентом.

Автор: Михайло Орлюк
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Прокурорська мафія?
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06.09.2023 16:42 Відповісти
--- Це щоб злачне місце НЕ пусувало і було кому шикарну платню отримувати ?!( Сиділа одна мармиза у таких " розумних " окулярах . а тепер цього гершка ( із " Слуг ") всадили на сідало. яке НЕ несе яйця ... Всі ж знають. шо згідно ПостановиКМ України від 13.03.2022р.. №303 " Про припинення заходів державного нагляду (контролю )- в умовах воєнного стану..."/ аж до кінця війни .../; Так зачем же. очень і очень--- дєлать із нас такіх махіньких...махіньких ...)
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06.09.2023 18:52 Відповісти
Покоївка Зеленого сиділа не бачила монопольної змови на ринку ГСМ, монополізації Ахметовим енергетики, тепер цей діяч посидить. А що АМК зробив корисного за весь час роботи? Щось не пригадаю жодної справи.
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06.09.2023 21:29 Відповісти
Папік парєдніцу з АМК, забрав до себе, щоб курси у послиці пройшла, хватить без діла сидіти…
Це і є ЗДОБУТКАМИ Зеленського та втратами для України!,
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07.09.2023 01:31 Відповісти
 
 