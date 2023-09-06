НАЗК закликає Зеленського ветувати ухвалений Верховною Радою закон про електронне декларування

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) звернеться до президента Володимира Зеленського з проханням накласти вето на ухвалений Верховною Радою напередодні законопроєкт №9587-д про декларування державних службовців.

Як повідомляє пресслужба НАЗК, під час голосування за законопроєкт у другому читанні депутати підтримали низку суперечливих норм, тому вето президента дозволить повернути його на повторний розгляд.

"Таке рішення є єдиним в правовій площині, яке задовольнить запит суспільства на перемогу над корупцією та європейське майбутнє України", – наголошується у повідомленні.

У НАЗК нагадали, що в ухваленому законопроекті депутати підтримали норму, відповідно до якої особа, яка подала завідомо недостовірні відомості в декларації на суму до 1,3 млн грн, у разі сплати штрафу не потрапляє до реєстру корупціонерів.

"Такі зміни мають лише одну мету сприяти приховуванню інформації про статки державних службовців, які після сплати штрафу у розмірі від 17 000 до 42 500 грн залишатимуться на своїй посаді і не отримуватимуть жодних обмежень на доступ до державної служби надалі", – зазначається у повідомленні.

Крім того, депутати підтримали зміни, якими буде приховано дані реєстру корупціонерів від громадян, оскільки до нього не вноситимуть відомості про осіб, яких притягнуто до дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. Водночас ухвалена редакція закону передбачає видалення більшості вже наявних відомостей про осіб, яких притягнуто до відповідальності корупційні злочини.

У НАЗК нагадали, що зараз до реєстру корупціонерів внесено дані про 46 556 осіб. Із них 1 961 особу притягнуто до дисциплінарної відповідальності, 29 457 – до адміністративної відповідальності, а 15 138 – до кримінальної.

"Після внесення змін до ст. 59 законопроєкту орієнтовно залишиться 5 021 особа, буде видалено понад 10 тис. осіб засуджених за корупційні злочини", – пояснили у Нацагентстві.

Крім того, зміни до ст. 59 нададуть можливість не враховувати під час призначення на посади суддів, керівні посади в державних органах та органах місцевого самоврядування факт засудження особи за корупційні злочини. Оскільки під час призначення на ці та інші важливі посади здійснюється спеціальна перевірка, зокрема на предмет наявності особи в реєстрі.

"Після видалення майже 80% даних реєстру ні президент, ні премʼєр-міністр, ні міністри, ні керівники інших органів влади, ні громадські організації, ні громадська рада доброчесності та ВККС, які найближчим часом мають забезпечити призначення понад 2 тис. суддів, при прийнятті рішень про призначення не матимуть офіційного джерела даних про осіб, які були внесені до нього", – йдеться у заяві НАЗК.

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Як повідомлялося, напередодні Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №9587-д, підтримавши поправку про те, що декларант може уникнути притягнення відповідальності за недостовірні відомості у декларації на суму до 1,3 млн грн у випадку добровільної сплати штрафу.

Крім того, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9534 про відновлення декларування, але під час його розгляду депутати відмовилися підтримати поправку, яка зобов'язувала відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Відтак, в ухваленому законі зберігається норма про те, що реєстр декларацій залишиться закритим протягом року або до завершення воєнного стану.