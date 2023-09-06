Колишній голова НОК Бубка заперечує свою причетність до бізнесу з окупантами у Донецьку

Колишній президент Національного олімпійського комітету України і екснардеп Сергій Бубка заперечує свою причетність до паливного бізнесу на окупованій Росією території Донецької області.

Про це він заявив у відеокоментарі, поширеному в середу, передає Інтерфакс-Україна.

"З 2014 року я не був на окупованих територіях. Я не відвідував своїх рідних і навіть не зміг бути на похороні моєї мами. Я не маю жодного стосунку до жодного бізнесу на окупованій території. Моя робота полягає в підтримці українських спортсменів та українського спорту на міжнародному рівні", – заявив Бубка.

Як повідомлялося, раніше журналісти Bihus.info з'ясували, що ТОВ "Фірма "Монблан", що належить Сергію Бубці та його брату Василю, під час повномасштабної війни офіційно зареєструвалася у Росії та почала співпрацювати з окупантами, постачаючи паливо окупаційній адміністрації Донецька.

Крім того, ще одна зареєстрована за російським законодавством фірма "Спортивный клуб Сергея Бубки" постачає окупантам спортивні товари.

В російських реєстрах також знайшли активний податковий номер Сергія Бубки. Якщо вірити порядку формування таких кодів, то він був виданий у Криму, в Євпаторії.