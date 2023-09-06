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Податкова збільшує кількість перевірок бізнесу попри ріст податкових надходжень

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податки

Державна податкова служба збільшує кількість перевірок бізнесу попри зростання податкових надходжень до державного бюджету.

"У січні-липні нинішнього року, за офіційною інформацією ДПС, план надходжень податку на прибуток підприємств перевиконано на 22,6% (+13,1 млрд грн), акцизів – на 18,3% (+9 млрд грн), податку та доходи фізичних осіб на 6,2% (+5,6 млрд грн). Всього до зведеного бюджету за сім місяців поточного року надійшло 661,3 млрд грн", – йдеться в статті УНІАН.

Тобто бізнес переважно є свідомим і сплачує податки, приходять до висновку автори статті.

"Він об'єктивно не потребує наглядача з батогом, який стоятиме біля кожної бухгалтерії. Більше того, працювати в умовах війни і воєнних ризиків – складно. Але це аж ніяк не турбує основних натхненників ідеї поновлення перевірок", – йдеться в статті.

Втім, місяць тому набрав чинності закон, який частково скасував мораторій на податкові перевірки. При тому що нагальної потреби у цьому не було: податкові надходження перевищують заплановані.

Крім того, офіційні особи з Податкового комітету Верховної ради відкрито анонсують посилення тиску на легальний бізнес зі сфери IT, грального бізнесу та інші технологічні компанії на кшталт Rozetka, monobank та "Нова пошта".

Автор: Галина Ялівець
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Патамуша савєтнікі Сівковича працьовиті
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06.09.2023 14:05 Відповісти
Их волнуют только взятки,какой нормальный человек пойдет работать в податкову не мечтая собирать хабари,они уже устали ждать.
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06.09.2023 14:10 Відповісти
Майте совість!
А як же їм жити без перевірок бізнесу?!
За що харчуватись?!
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06.09.2023 14:14 Відповісти
Дайте мені Гетманцева за горло потримати. Як же ця тварина усіх задовбала!!
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06.09.2023 14:15 Відповісти
Дебили, рост надходжень е. Хочуть зміньшити, щоб більш "на лапу" давали. Податкоплательщик такій сплачуе, а держава - ні, нехай не сплачуе, посилимо тиск. Зедебили.
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06.09.2023 14:24 Відповісти
Під0рги!!!
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06.09.2023 14:42 Відповісти
Гетманцев зголоднів...не вистачає бідосі...
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06.09.2023 14:56 Відповісти
Збідніли трохи за час мораторію. Треба надолужити згаяне
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06.09.2023 15:52 Відповісти
 
 