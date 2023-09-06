"Немає потенціалу": "Слуги народу" зривають прийняття законопроєкту для переговорів про членство в ЄС
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Верховна Рада цього тижня не голосуватиме за законопроєкт №9269-д про статус публічно значущих осіб (Politically Exposed Persons, PEP), оскільки правляча партія "Слуга народу" не може зібрати достатньо голосів.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.
"На жаль, рекомендований Комітетом законопроєкт N9269-д про довічний статус публічно значущих осіб на цьому тижні не буде розглянутий в ВР. Як колись говорили, немає потенціалу…", – написав Гетманцев.
Водночас він нагадав, що ухвалення цього закону є однією з семи передумов для початку переговорів про членство в ЄС. Він також є одним із "маяків" у програмі співпраці з МВФ.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський цими вихідними закликав депутатів Ради ухвалити закони, необхідні для відкриття переговорів про членство в ЄС, зокрема про PEP. Його ухвалення в першому читанні цього тижня анонсував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Як повідомлялося, уряд вніс відповідний законопроєкт №9269 до Верховної Ради на початку травня, профільний комітет того ж місяця вже вкотре рекомендував включити його до порядку денного та ухвалити за основу, повторивши цю рекомендацію цього тижня.
У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що у листопаді 2022 року Верховна Рада внесла зміни до закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", якими депутати обмежили термін визнання політично значущих осіб трьома роками.
Тобто, після спливу трирічного строку з дня припинення виконання визначних публічних функцій всі такі політично значущі особи втрачають цей статус, відтак фінансові організації більше не повинні перевіряти їх операції.
Однак ці зміни не відповідають міжнародним зобов’язанням, яких взяла Україна на шляху інтеграції до ЄС та протирічать стандартам FATF.
Будь ласка, зачекайте...
Може і краще що не піде Україна в ЄС, бо корупція думаю не зникне, просто наші ділки при владі придумають як і тут обійти систему. Будуть торгувати українськими паспортами, пускаючи у цивілізовані країни усякий непотріб.
Обороноздатність. Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян.
Реформи щодо інтегрування до Європейських структур.
Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.
Скрізь. Чого не торкнись, суцільний сум та розпач.
Одни возмущаются и удивляются. Другие делают свои паскудные дела, поклавши большой "рояль" на эти удивления и возмущения ...
Тут без какого-нибудь лобачевского не обойтись , сколько ни удивляйся...
Тільки хто ж відпустить такого *цінного* кадра...
єрмак рулює… Оманщина, така …
Закон має бути ще суворішим: PEP після завершення каденції повинен ретельно перевірятися на: незаконне збагачення, антинародну діяльність, створення мафіозно-кримінальних структур. Під час перевірки - обтяження на все афільоване майно - якщо чистий перед народом України то честь і слава, якщо не чистий - це державна зрада - довічне.
закони під себе - потенціал є.
приймати закони , які рухатимуть нашу країну вперед - потенціалу немає