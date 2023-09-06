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"Немає потенціалу": "Слуги народу" зривають прийняття законопроєкту для переговорів про членство в ЄС

Новини БізнесЦензор Влада Фінанси

гетманцев

Верховна Рада цього тижня не голосуватиме за законопроєкт №9269-д про статус публічно значущих осіб (Politically Exposed Persons, PEP), оскільки правляча партія "Слуга народу" не може зібрати достатньо голосів.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"На жаль, рекомендований Комітетом законопроєкт N9269-д про довічний статус публічно значущих осіб на цьому тижні не буде розглянутий в ВР. Як колись говорили, немає потенціалу…", – написав Гетманцев.

Водночас він нагадав, що ухвалення цього закону є однією з семи передумов для початку переговорів про членство в ЄС. Він також є одним із "маяків" у програмі співпраці з МВФ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський цими вихідними закликав депутатів Ради ухвалити закони, необхідні для відкриття переговорів про членство в ЄС, зокрема про PEP. Його ухвалення в першому читанні цього тижня анонсував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Як повідомлялося, уряд вніс відповідний законопроєкт №9269 до Верховної Ради на початку травня, профільний комітет того ж місяця вже вкотре рекомендував включити його до порядку денного та ухвалити за основу, повторивши цю рекомендацію цього тижня.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що у листопаді 2022 року Верховна Рада внесла зміни до закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", якими депутати обмежили термін визнання політично значущих осіб трьома роками.

Тобто, після спливу трирічного строку з дня припинення виконання визначних публічних функцій всі такі політично значущі особи втрачають цей статус, відтак фінансові організації більше не повинні перевіряти їх операції.

Однак ці зміни не відповідають міжнародним зобов’язанням, яких взяла Україна на шляху інтеграції до ЄС та протирічать стандартам FATF.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+13
Зе тварюки кончені
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06.09.2023 13:57
+13
3,5+ роки Царювання Зеленського ... проср@ні роки. Причому проср@ні скрізь.
Обороноздатність. Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян.
Реформи щодо інтегрування до Європейських структур.
Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.
Скрізь. Чого не торкнись, суцільний сум та розпач.
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06.09.2023 17:01
+13
"Слуги урода", це кагал прокацапських ублюдків, які будуть знищувати українців до останнього, щоб не дати Україні стати правовою, демократичною державою, членом НАТО і ЄС.
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06.09.2023 17:52
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Зе тварюки кончені
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06.09.2023 13:57 Відповісти
Зелене лайно марадьорити час знаходить , а закони , які єобов`язковими для вступу в ЄС часу не має.
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06.09.2023 15:56 Відповісти
Как намухлевать с отсрочкой ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ГОЛОСА БЫЛИ‼️БАНДЮКОВИЧА ЗА МЕНЬШЕЕ ПОСЛАЛИ НА Х…й ‼️🐸🤢🤡🎪РАЗОРВАТЬ ВАС В КЛОЧЬЯ , КАК КАДДАФ И И ТО МАЛО! ПОСОБНИКИ РАШИСТОВ ***** ! ЗА ЩО ГИНУТЬ НАЙКРАЩИі ⁉️⁉️⁉️⁉️
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06.09.2023 23:12 Відповісти
Пытаются увильнуть от проверок своей махинаторской деятельности,гетьма и его мамашка в числе первых.
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06.09.2023 14:18 Відповісти
Підкажі, а це воду мутить Свинарчук чи Гладковський???
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06.09.2023 14:59 Відповісти
Гетманцев, тварино, тебе потрібно під всі закони і щоб тебе відзаконили без мила
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06.09.2023 15:11 Відповісти
РАЗОРВАТЬ мразот , как КАДДАФІ , ЧАУШЕСКУ ! ЦЕ НЕ ПРОСТО МАРОДЕРСТВО НА КРОВІ -ДЕВЕРСІЯ ПРОТИ НЕЗАЛЕЖНОЇ ВІД РАШИСТІВ України
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07.09.2023 08:55 Відповісти
Якщо Україна воює за волю та незалежність то починати треба з незалежності від БАБ ПАРТІЯ ТА ЦЕРКВА(ДВІ ***** ВКУПІ), ТОБТО ЗНЯТИ ***** З РІПИ ЩОБ ОЧАМ ВИДНО БУЛО ЩО РОБИТИ, оскільки я не бачив щоб БАТЬКО БОГ в якусь тупу ДІРКУ голову засунув. Чи будемо вчитись у "своїх царів"? В війнах за своїх царів БОГ відсутній. АРХ М
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06.09.2023 15:36 Відповісти
Навіщо це членство в ЄС? Повністю імпотентна гнила організація, СРСР 2.0
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06.09.2023 15:43 Відповісти
Ринок 400 млн.
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06.09.2023 18:44 Відповісти
можуть і без твого члена там обійтись.
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07.09.2023 10:31 Відповісти
Януковощ 2.0
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06.09.2023 16:24 Відповісти
Ці шашличні підараси винні в смертях українців не меньше чим кацапи. Мало того що обкрадають армію і народ, так ще й із-за них зброю не дають( як вже публічно заявив президент країни НАТО). А якщо згадати 4 роки їх правління , то це просто пзд . Що в головах дебілів які досі облизують боневтіків? Напевно зелене лайно.
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06.09.2023 16:38 Відповісти
А нащо корупціонерам при владі рубати золоту курку?
Може і краще що не піде Україна в ЄС, бо корупція думаю не зникне, просто наші ділки при владі придумають як і тут обійти систему. Будуть торгувати українськими паспортами, пускаючи у цивілізовані країни усякий непотріб.
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06.09.2023 16:41 Відповісти
3,5+ роки Царювання Зеленського ... проср@ні роки. Причому проср@ні скрізь.
Обороноздатність. Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян.
Реформи щодо інтегрування до Європейських структур.
Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.
Скрізь. Чого не торкнись, суцільний сум та розпач.
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06.09.2023 17:01 Відповісти
"Слуги урода", це кагал прокацапських ублюдків, які будуть знищувати українців до останнього, щоб не дати Україні стати правовою, демократичною державою, членом НАТО і ЄС.
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06.09.2023 17:52 Відповісти
Розстріляти всіх
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06.09.2023 18:14 Відповісти
Чому ця потвора ще не вірить на зеленому стовпі?!
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06.09.2023 20:47 Відповісти
Может хватит уже удивляться... Два параллельных мира получается...Эвклидова геометрия, бл*
Одни возмущаются и удивляются. Другие делают свои паскудные дела, поклавши большой "рояль" на эти удивления и возмущения ...
Тут без какого-нибудь лобачевского не обойтись , сколько ни удивляйся...
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06.09.2023 20:48 Відповісти
Тварюки і хряки.
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06.09.2023 20:52 Відповісти
Найцікавіше,що сам Євросоюз в цілому,ніколи не міг встановити часові рамкиРЕР.В них,Євросоюзу,розумілося само собою,що цей статус вічний.Чому форумчани розвели срач-зовсім не зрозуміло.Для випорожнення на Гетьманцева і СН?Відчуття,що ЄС(Євросоюз,а не партія в Україні) хоче провести експеримент в Україні.І при будь якому результаті-відказати у вступі.По випорожненням-"Мокрий дощу не боїться"-нічого нового не прочитав.
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06.09.2023 21:46 Відповісти
Ну так. Тут просто в опозиції. Якщо це розуміти, то на заголовки дивишся інакше.
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07.09.2023 17:11 Відповісти
Прирівняти гетьманцева до студента, що отримує другу вищу і відправити до бойової частини. В сапери...
Тільки хто ж відпустить такого *цінного* кадра...
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06.09.2023 22:26 Відповісти
Яка влада, такі її некомпетентні рішення!!
єрмак рулює… Оманщина, така …
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07.09.2023 01:27 Відповісти
А шо, ЗЕлька не може дунути на ручних ЗЕленьків? Чи вони й досі тільки за конверти з грошима голосують?
Закон має бути ще суворішим: PEP після завершення каденції повинен ретельно перевірятися на: незаконне збагачення, антинародну діяльність, створення мафіозно-кримінальних структур. Під час перевірки - обтяження на все афільоване майно - якщо чистий перед народом України то честь і слава, якщо не чистий - це державна зрада - довічне.
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07.09.2023 07:34 Відповісти
красти - потенціал є.

закони під себе - потенціал є.

приймати закони , які рухатимуть нашу країну вперед - потенціалу немає
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07.09.2023 10:23 Відповісти
Якщо було б для понта, голоси знайшлися аж бігом. А тут все життя ї..... чиститимуть "по взрослому". Не годиться.
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07.09.2023 11:09 Відповісти
Ну теж спірно. З одного боку серед ВР ще багато різних сірих лобістів. А з іншого, от людина просто хоче спробувати себе в політиці. Потім вирішить, що це не її, але відтепер довічно буде під прицілом камер? Ну таке.
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07.09.2023 17:01 Відповісти
Все нормально. Створює суспільний резонанс. Думаю після цього, все зберуть.
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07.09.2023 17:09 Відповісти
Ну не будуть розглядати і що хтось від цього помер?
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07.09.2023 20:38 Відповісти
Про це членство в ЄС одні балачки.. Ще вилами по воді писано. Поки ми самі не почнемо виробляти зброю ми не будемо нікому цікаві! Ось з цього треба починати, а не бігати клянчити чи нас приймуть чи ні.
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07.09.2023 20:49 Відповісти
 
 