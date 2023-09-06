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Новини Фінанси
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валютний резерв (165) НБУ (8364)

Резерви Нацбанку впали за місяць на $1,3 мільярда – до $40,4 млрд

Новини БізнесЦензор Фінанси

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Станом на 1 вересня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $40,39 млрд. У серпні вони знизилися на 3,2% на тлі інтервенцій Національного банку України з продажу валюти.

Як повідомляє пресслужба  НБУ, у серпні регулятор продав на валютному ринку $2,45 млрд, а викупив до резервів – всього $4,5 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця становив $2,45 млрд.

Крім того, уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті за місяць $306,5 млн, з яких $169,1 млн – боргу перед Світовим банком, $63,7 млн – за обслуговування та погашення валютних ОВДП, решта – боргу перед іншими міжнародними кредиторами. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $379,6 млн.

Водночас на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $1,66 млрд. Із цієї суми: $1,63 млрд – макрофінансова допомога від ЄС; $21,9 млн – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

На розмір резервів також вплинула переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У серпні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на $120,5 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту", – зазначають у НБУ.

Як повідомлялося, станом на 1 серпня міжнародні резерви України становили $41,72 млрд. У липні вони зросли на 6,9%, вдруге поспіль оновивши рекордний показник за всю історію незалежності України. До цього максимальний рівень резервів був зафіксований 1 липня 2023 року – $39,03 млрд. 

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+11
онуки вищать від радощів!
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06.09.2023 13:33
+11
Резніков непогано на дємбєль прибарахлився... Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка зимняя военная… три… куртки»...
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06.09.2023 13:38
+10
И дефицит бюджета достиг очередного рекорда. Стоило только США один месяц не влить очередной транш. Вот и все, что нужно знать про состояние нашей экономики сейчас. А эти суки еще и воруют как в последний день.
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06.09.2023 13:40
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А ви ще відкрили вільний продаж валюти, навіщо?)
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06.09.2023 13:29 Відповісти
"Резерви Нацбанку впали за місяць на $1,3 мільярда - до $40,4 млрд"

"Розкрадання коштів "Приватбанку" на 8,4 мільярда: НАБУ передало до суду справу проти банкірів Коломойського" https://biz.censor.net/n3441801
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06.09.2023 18:03 Відповісти
на мальдивы кэш нуно. а то через банки прям стремно, еще в санкции запихнут ненароком. или позже найдут и придут.
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07.09.2023 02:52 Відповісти
онуки вищать від радощів!
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06.09.2023 13:33 Відповісти
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06.09.2023 13:35 Відповісти
це його онучка. старшенька ))
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06.09.2023 14:48 Відповісти
Це його жінка, в Резнікова відносно молода жінка, на 20 років його молодша. Тому йому треба крутитися.
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06.09.2023 15:34 Відповісти
До чого хоч тут Рєзніков? В городі бузина...
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06.09.2023 15:25 Відповісти
Ну неможна всюди тикати Величайшого і Єрмака, гикавка на них нападе.) А Резніков теж з їх "молодої команди"
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06.09.2023 15:44 Відповісти
Резніков непогано на дємбєль прибарахлився... Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка зимняя военная… три… куртки»...
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06.09.2023 13:38 Відповісти
Бідні не відчули й так(
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06.09.2023 13:39 Відповісти
И дефицит бюджета достиг очередного рекорда. Стоило только США один месяц не влить очередной транш. Вот и все, что нужно знать про состояние нашей экономики сейчас. А эти суки еще и воруют как в последний день.
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06.09.2023 13:40 Відповісти
начался зеленый грабеж в предверии весенних выборов
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06.09.2023 13:43 Відповісти
сподіваюся, на тлі цієї та інших таких повідомлень, пан блінкен мимохіть запитає в зеленого ********, як там почувається каламойша? та чому така невеличка застава на тлі вкрадених з приват'у 5 ярдів доларів?
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06.09.2023 13:41 Відповісти
Хто спи₴див гроші?
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06.09.2023 13:41 Відповісти
Піздуни Зе банда...А скільки вкрали за цей час?Більше 46 тис корупціонерів
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06.09.2023 13:43 Відповісти
Погавкайте ще тут дебіли на Яценюка.
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06.09.2023 13:58 Відповісти
Пане Коцький,Ваш голос,це голос волаючого в пустелі....
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06.09.2023 14:05 Відповісти
Успокойте свою зраду, золотовалютный запас на данный момент самый большой за всю историю Украины.
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06.09.2023 14:07 Відповісти
А государственный долг и размер дефицита бюджета?
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06.09.2023 14:49 Відповісти
А ты госдолг США видел?
*сарказм*
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09.09.2023 07:22 Відповісти
50 млрд дол вливається в рід задля життя. Без вливань на рік може вистачить
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06.09.2023 15:32 Відповісти
 
 