Рада призначила Умєрова міністром оборони
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Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України.
Відповідне рішення підтримали 338 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
Як повідомлялося, на засіданні у вівторок Верховна Рада підтримала звільнення Рустема Умєрова з посади голови Фонду державного майна України.
Перед цим Рада підтримала звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони.
Напередодні Резніков подав заяву про відставку "на виконання рішення президента Володимира Зеленського". Водночас у поданій заяві він пояснив своє рішення піти з посади тим, що нібито виконав всі поставлені завдання.
3 вересня Володимир Зеленський заявив про зміну міністра оборони. Він повідомив, що внесе до парламенту кандидатуру Рустема Умєрова на цю посаду.
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