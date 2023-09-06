"єВідновлення": Виплачено перший мільярд на ремонти пошкодженого обстрілами житла

За програмою "єВідновлення" виплачено 1 млрд грн для ремонтів квартир і будинків, які були пошкоджені через російські обстріли.

Як ідеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, на даний момент отримали виплати 12 146 людини, що подали заявки. Загалом таких понад 41 тис. Традиційно звертаюсь до місцевих влад – у ваших силах пришвидшити роботу комісій.

Найбільше заяв надійшло з тих територій, які знаходилися під окупацією або ж розташовані поблизу кордону з Росією.

Харківська – 17 тис. заяв;

Ірпінська – 3 тис. заяв;

Ізюмська – 1,6 тис. заяв;

Миколаївська – 1,3 тис. заяв;

Балаклійська – 1,3 тис. заяв.

35% з тих, хто взяв участь у програмі "єВідновлення" – це люди, яким за 60. Найстарші одержувачі допомоги – три жінки, яким виповнилося 97 років. Вони проживають на Київщині та Миколаївщині.

75% всіх грошей на будівельні матеріали були витрачені у невеликих місцевих магазинах, будівельні роботи також замовлені у фізичних осіб-підприємців.