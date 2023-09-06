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Новини Енергетика
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ТЕС (618) Зеркаль (22) опалювальний сезон (793)

У Міненерго спростувують заяву про виконання плану ремонтів ТЕС лише на 30% (оновлено)

Новини БізнесЦензор Енергетика

тес,бурштинська

Міністерство енергетики України спростувало інформацію про те, що українські електромережі готові до зими на 98%, атомні електростанції (АЕС) – на 70%, теплові електростанції (ТЕС) – на близько 30%.

"Сьогодні засобами масової інформації були розповсюджені дані щодо перебігу ремонтної кампанії на енергетичних об’єктах з посиланням на радницю міністра енергетики України Лану Зеркаль. З цього приводу можемо повідомити наступне. Пані Лана Зеркаль не виконує функції радника міністра енергетики УкраїниІнформація, наведена нею щодо стану ремонтної кампанії на енергетичнх об'єктах, не відповідає дійсності", – повідомили в Міненерго.

Раніше повідомлялося, що Зеркаль розповіла про виконання планових ремонтів. Так, вона наголосила, що потрібно прискоритися з відновленням обʼєктів генерації, бо інакше Україні не пройти зиму без відключень електроенергії.

"План відновлення генерації наразі виконано на одну третину", – сказала Зеркаль.

Водночас вона наголосила, що наразі вдалося відремонтувати пошкоджені трансформатори та привезти автотрансформатори з-за кордону.

"Проте поки ще не почалось будівництво захисних споруд від атаки дронів. Агентство з відновлення брались будувати великі саркофаги, проте там також все ще на початковому етапі", – зазначила Зеркаль.

"У нас є 45 днів. В уряду, у фахівців, у регулятора є всі можливості та інструменти всі ризики нівелювати. А зима покаже, хто і де "налажав", – додала радниця міністра енергетики.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що Україна готується пройти зиму без відключення світла і для цього є необхідні ресурси. Однак він наголосив, що такий сценарій можливий у разі відсутності російських ударів по енергосистемі.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, в Україні відновили практично всі ТЕС, які росіяни пошкодили ракетними ударами.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+14
Це просто пі3дець... В мене навіть слів нема, щодо "роботи" цих гандонів. Вже і починати не треба, починати треба було навесні... Суки
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06.09.2023 12:08
+8
Чому міністр ще при посаді???
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06.09.2023 13:00
+8
Как зеленая пошесть уже затрахала со своим враньём и воровством. Каждый лепит что хочет. Вы между собой договориться не можете как врать, когда сказать правду страшно. Дебилы у власти.
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06.09.2023 13:14
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Це просто пі3дець... В мене навіть слів нема, щодо "роботи" цих гандонів. Вже і починати не треба, починати треба було навесні... Суки
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06.09.2023 12:08 Відповісти
Держава повинна швидко змінити систему опалювання по всій Україні тому що ТЕЦ та її мережі е дуже вразливими для ворога.

Потрібні автономні обогрівачі для кожного дому. Локальне опалення- свої прістров опалювання, а не старі много кілометрові мережі ТЕЦ-домівка.

Про це весь час казали ще до війни, тому що це єфективніше. Та технично можливо.

Але це не по темі для монополіста Азметовп, бо це лишить його прибилей.

Зараз Держава мае усі нагоди щоб зробити як треба для держави та людей.


Але чи піде на це Шмигаль?
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06.09.2023 16:08 Відповісти
Ти собі уявляш об'єм робіт "котельня в кожен дім"? Навіть за наявності грошей!

Аби шось ляпнути...
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06.09.2023 16:34 Відповісти
Він не ляпав, а написав, а ти бидло, кого захищаєш, ********* при владі? А чи знаєш ти, що поки не почали прихватизовувати ТЕЦ, можна було ставити автономні котли? А потім ******** при владі заборонили ставити автономні котли, бо треба щоб люди платили дурні гроші!!! Да, я собі поставив автономний котел, він окупився за 3,5 років, це раз, друге-- я за 18 років забув, що таке немає гарячої води і тепла в квартирі!!!!
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07.09.2023 06:19 Відповісти
Чому міністр ще при посаді???
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06.09.2023 13:00 Відповісти
А хто займе його місце-Герус(беніна шістка)
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06.09.2023 13:23 Відповісти
в 2022 тоже газ уголь мазут на ТЭС не закупали и кричали что всё разбомбили. ВСУ должны их *издить, а сметуны сметать только сопли умеют
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06.09.2023 13:03 Відповісти
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06.09.2023 14:08 Відповісти
всьо уже украдєно до нас.
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06.09.2023 13:08 Відповісти
Тиждень-два, як в уряді Єрмака звітували про рекордне забезпечення вугіллям.
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06.09.2023 13:12 Відповісти
Міністр енергетики галущенко, на скільки я пам'ятаю, дружбан і ставленик фсб- шного гнили деркача!...
До речі ,де він?!...
...То що можна чекати від ворогів!?...
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06.09.2023 13:13 Відповісти
Как зеленая пошесть уже затрахала со своим враньём и воровством. Каждый лепит что хочет. Вы между собой договориться не можете как врать, когда сказать правду страшно. Дебилы у власти.
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06.09.2023 13:14 Відповісти
Так а зачем им договариваться что врать? Ответственности все равно никакой. Даже по голове никто не даст из благодарных избирателей
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06.09.2023 16:40 Відповісти
Резнікова , як відпустку відгуляє, то беріть на цю посаду..Все прискориться в рази..
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06.09.2023 13:15 Відповісти
тротуари та стадіони новенькі
ходити по них можна й без світла
а як що ще взяти кожаний барабан і бігти то й зігріємось....
влада все прорахувала
переживати нема за що
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06.09.2023 13:17 Відповісти
походу зелені дегенерати отримавши валюту від донорів на відбудову зруйнованого вирішили не спішити ремонтувати а на рік в банку ці гроші прокрутити,а в листопаді почнуть ремонтувати коли холодно і сніг з дощем..
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06.09.2023 13:19 Відповісти
Якщо до опалювального сезону нічого на фронті не зміниться,то москалі знищать ще тих 30%(
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06.09.2023 13:20 Відповісти
А що не зрозуміло це саботаж від ЗЕ тварюк...Навіщо щось ремонтувати... якщо можна красти і прикриватися війною...У цих сук світло буде...Срали вони на звичайних людей...які будуть сидіти зимою без світла
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06.09.2023 13:25 Відповісти
Про те що сказане Зеркаль "не таке" ми почули, а от яке ж воно з точки зору Міненерго НЕ почули, то ж із чим нам треба порівнювати, цифри із словами "все добре" котрі не мають кількісної характеристики?! Отакі "спеціалісти" сидять у керівництві країни, спроможні лише як лисиця розмазати кашу по тарілці аби ТАК "нагодувати" журавля, щоб той залишився голодним, але повірив у "гостинність" хітромудрої!!!
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06.09.2023 13:27 Відповісти
Я теж думаю що Зеркаль прибрехала - мабуть готовність ТЕС не більше 20%.
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06.09.2023 13:41 Відповісти
При всій моїй симпатії до Лани Зеркаль, вона (як і чимало колишніх посадовців) нагадує актора, який продовжує грати свою роль, коли вже і глядачі розійшлися, і декорації прибрано.
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06.09.2023 13:45 Відповісти
стадіони та дороги будувати є і час і натхнення

а захисні споруди від дронів ще й не починали, але тарифи підняти не забули
у комерції вже по 9 грн./кВт

зелені покидьки та мародери! і на додачу зрадники
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06.09.2023 14:00 Відповісти
не всі гроші поділили як годиться..., може хтось лишився ображений..., кацапи встигли відремонтувати свій грьобаний міст, а ми саркофаги побудувати - ні..., чомусь...
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06.09.2023 14:26 Відповісти
Отопительный сезон подкрался неожиданно !
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06.09.2023 14:27 Відповісти
Чомусь до Зеркаль довіри більше ніж до Міністерства Енергетики.
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06.09.2023 15:17 Відповісти
 
 