У Міненерго спростувують заяву про виконання плану ремонтів ТЕС лише на 30% (оновлено)
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Міністерство енергетики України спростувало інформацію про те, що українські електромережі готові до зими на 98%, атомні електростанції (АЕС) – на 70%, теплові електростанції (ТЕС) – на близько 30%.
"Сьогодні засобами масової інформації були розповсюджені дані щодо перебігу ремонтної кампанії на енергетичних об’єктах з посиланням на радницю міністра енергетики України Лану Зеркаль. З цього приводу можемо повідомити наступне. Пані Лана Зеркаль не виконує функції радника міністра енергетики України. Інформація, наведена нею щодо стану ремонтної кампанії на енергетичнх об'єктах, не відповідає дійсності", – повідомили в Міненерго.
Раніше повідомлялося, що Зеркаль розповіла про виконання планових ремонтів. Так, вона наголосила, що потрібно прискоритися з відновленням обʼєктів генерації, бо інакше Україні не пройти зиму без відключень електроенергії.
"План відновлення генерації наразі виконано на одну третину", – сказала Зеркаль.
Водночас вона наголосила, що наразі вдалося відремонтувати пошкоджені трансформатори та привезти автотрансформатори з-за кордону.
"Проте поки ще не почалось будівництво захисних споруд від атаки дронів. Агентство з відновлення брались будувати великі саркофаги, проте там також все ще на початковому етапі", – зазначила Зеркаль.
"У нас є 45 днів. В уряду, у фахівців, у регулятора є всі можливості та інструменти всі ризики нівелювати. А зима покаже, хто і де "налажав", – додала радниця міністра енергетики.
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що Україна готується пройти зиму без відключення світла і для цього є необхідні ресурси. Однак він наголосив, що такий сценарій можливий у разі відсутності російських ударів по енергосистемі.
За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, в Україні відновили практично всі ТЕС, які росіяни пошкодили ракетними ударами.
Будь ласка, зачекайте...
Потрібні автономні обогрівачі для кожного дому. Локальне опалення- свої прістров опалювання, а не старі много кілометрові мережі ТЕЦ-домівка.
Про це весь час казали ще до війни, тому що це єфективніше. Та технично можливо.
Але це не по темі для монополіста Азметовп, бо це лишить його прибилей.
Зараз Держава мае усі нагоди щоб зробити як треба для держави та людей.
Але чи піде на це Шмигаль?
Аби шось ляпнути...
До речі ,де він?!...
...То що можна чекати від ворогів!?...
ходити по них можна й без світла
а як що ще взяти кожаний барабан і бігти то й зігріємось....
влада все прорахувала
переживати нема за що
а захисні споруди від дронів ще й не починали, але тарифи підняти не забули
у комерції вже по 9 грн./кВт
зелені покидьки та мародери! і на додачу зрадники