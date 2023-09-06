Країни G7 відклали регулярний перегляд обмеження цін на російську нафту, – ЗМІ

Країни G7 та союзники відклали регулярний перегляд схеми обмеження цін на російську нафту, навіть незважаючи на те, що більшість російської сирої нафти торгується вище ліміту через підвищення світових цін на нафту.

Як пише Reuters, країни Великої семи (G7) разом із Європейським Союзом і Австралією запровадили механізм обмеження цін на російську нафту в грудні минулого року, а з лютого – на паливо. Спочатку країни ЄС погодилися переглядати ліміт ціни кожні два місяці та коригувати його, якщо необхідно, тоді як G7 переглядатиме "за необхідності".

Однак G7 не переглядала обмеження з березня, і чотири особи, знайомі з політикою G7, заявили, що група не планує найближчим часом шукати коригування схеми.

"У червні або липні були деякі переговори про перегляд або, принаймні, розмови про це, але формально цього ніколи не було", – сказало одне дипломатичне джерело.

Джерела сказали, що, хоча деякі країни ЄС були зацікавлені в перегляді, вони сказали, що у Сполучених Штатів і членів G7 мало бажання вносити зміни.

Кулуари майбутньої Генеральної асамблеї ООН наприкінці цього місяця можуть стати неформальною платформою для переговорів щодо ліміту.

Механізм дозволяє третім країнам купувати російське паливо за допомогою західного страхування суден, якщо є докази, що покупка не перевищує ліміт ціни в $60 за барель для сирої нафти, $45 за барель важкого палива та $100 за барель легкого палива, такого як бензин і дизельне паливо.

Ідея була ініційована Вашингтоном, щоб скоротити доходи Москви на тлі її війни з Україною, уникаючи при цьому ринкових збоїв внаслідок заборони ЄС на російську нафту.

Ф'ючерси на еталонну нафту марки Brent торгуються на найвищому рівні цього року на рівні понад $90 за барель, підвищуючи вартість світової сирої нафти, включно з російською нафтою Urals.

Міністерство фінансів Росії повідомило, що середня ціна на його провідний сорт сирої марки Urals відновилася до $74 за барель у серпні в середньому, що значно перевищує максимальну межу в $60 за барель, і зросла з середнього $56 за перші шість місяців року.