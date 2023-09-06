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Санкції працюють: Вже другий регіон Росії змушений відмовитися від іноземних літаків

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самолет,l-410

У Камчатському краї з 1 вересня вимушено зупинили польоти на чеських літаках L-410 через брак запчастин, які російські авіакомпанії не можуть отримувати через санкції.

Про це повідомили у пресслужбі місцевого уряду та підтвердили у пресслужбі єдиної далекосхідної авіакомпанії "Аврора", передає РБК.

Камчатка стала другим російським регіоном, який вимушено припинив експлуатацію цих літаків. На початку 2023 року літаки L-410 припинила використовувати компанія "Коміавіатранс" з Республіки Комі через санкції та дефіцит запчастин.

За даними Росавіації, зараз у Росії залишається сім комерційних операторів літаків L-410. Їх експлуатують "Сибірська легка авіація", "Хабаровські авіалінії", 2-й Архангельський об'єднаний авіазагін, "Полярні авіалінії", "Газпром авіа", "Аеросервіс" і "КрасАвіа". Загалом у їхніх авіапарках перебуває 28 таких машин. Ще чотири літаки є у розпорядженні Ульянівського інституту цивільної авіації, вони використовуються для навчання курсантів.

Ще влітку 2023 року L-410 літали до п'яти важкодоступних і малонаселених пунктів Камчатського краю, куди неможливо дістатися через відсутність залізниці та автошляхів.

Зупинка експлуатації L-410 на Камчатці пов'язана з "закінченням ресурсів" (їх не можна більше експлуатувати за регламентом) деяких вузлів та агрегатів, пояснює представник Камчатської влади, не уточнюючи деталей. Він визнає, що запчастини не вдалося купити через треті країни за схемою "паралельного імпорту".

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Як повідомлялося, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну виробьник літаків – чеська Aircraft Industries – попередила російських перевізників про неможливість виконання зобов'язань, пов'язаних із підтриманням льотної придатності літаків L-410, постачання комплектуючих та надання послуг з ремонту.

Їх використовували перевізники в Архангельській, Магаданській, Іркутській, Оренбурзькій областях, Забайкальському, Камчатському, Красноярському та Хабаровському краях, Республіці Комі та інших регіонах. У 2019 році до пандемії L-410 перевезли у Росії 112,5 тис. пасажирів, випливає з даних Транспортної клірингової палати.

Легкий двомоторний літак L-410 розробили в Чехії. Компанія-виробник L-410 Aircraft Industries до кінця квітня 2022 року належала російському власнику (у грудні 2018 року власником авіазаводу стало ТОВ "Остов", а до цього ним володіла Уральська гірничо-металургійна компанія). Однак потім її викупила чеська Omnipol.

Літак L-410 може перевозити до 19 пасажирів. Його використовують для регіональних перевезень, особливо для польотів у важкодоступні місця.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+6
"Самольот хорошо,
А на алєнях - лучше..." 😂
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06.09.2023 09:54
+5
то невелика Чехія здатна ПОВНІСТЮ обмежити продаж своїх товарів кацапні і навіть через всякі країни-проститутки, а супер сильні сша, як завжди імпотентні, безсилі і продають москалям практично все, що ті забажають!!! включно з мікросхемами для ракет для обстрілу України і цілими двигунами для боїнгів......

ось такі ось сша потужні "санкції" ввели.... для кого і для чого було взагалі такий всратий цирк починати???
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06.09.2023 10:18
+4
Пора пересідати на дирижаблі
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06.09.2023 09:32
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06.09.2023 09:32 Відповісти
"Самольот хорошо,
А на алєнях - лучше..." 😂
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06.09.2023 09:54 Відповісти
А боїнги продовжують літати в росії
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06.09.2023 09:51 Відповісти
то невелика Чехія здатна ПОВНІСТЮ обмежити продаж своїх товарів кацапні і навіть через всякі країни-проститутки, а супер сильні сша, як завжди імпотентні, безсилі і продають москалям практично все, що ті забажають!!! включно з мікросхемами для ракет для обстрілу України і цілими двигунами для боїнгів......

ось такі ось сша потужні "санкції" ввели.... для кого і для чого було взагалі такий всратий цирк починати???
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06.09.2023 10:18 Відповісти
Цікава деталь. Сам бренд, частина випущених літаків - вже давно російські. Тобто, документація і виробництво літаків відбувається в Росії.
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06.09.2023 13:16 Відповісти
У люмпена знову США винні шо люмпен прівів до влади популістів з кацапською агентурой.
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06.09.2023 13:35 Відповісти
це жопа паРаші, на неї похєр не тільки "настаящім раzzіянам", а й самим мешканцям тієї жопи.
поки такої картини в мацкве не побачимо, діла не буде...а це не дуже то й реально.
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06.09.2023 10:23 Відповісти
На ведмедях будуть їздити.
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06.09.2023 10:32 Відповісти
Санкції настільки классно працюють що парашка:
1) накопичила Вже за цей рік 150лярдів доларів резервів
2) повернула рівень імпорту та експорту як на 2021 рік
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06.09.2023 10:53 Відповісти
В январе-августе 2023 года поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет РФ снизились в 1,62 раза и составили 4,836 триллиона рублей по сравнению с 7,818 триллиона годом ранее
В долларе почти в два раза
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06.09.2023 12:32 Відповісти
Криваві санкції. Та 99% мразіян той літак і на картинці не бачили... поки не буде так, що зарплатні за місяць вистачатиме на півкіло ліверної ковбаси, нема про шо й говорити.
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06.09.2023 11:17 Відповісти
Скоро АН-24 для цапів буде щось крутіше за А380. Нормас. Па плану!!!
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06.09.2023 12:17 Відповісти
Хоча, одне "але". Ці літаки - російскі. Колись вони були чеські. А потім Росія викупила підприємство.
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06.09.2023 13:13 Відповісти
куди неможливо дістатися через відсутність залізниці та автошляхів. Джерело: https://biz.censor.net/n3441661


Ось чому їм потрібна Україна з Кримом. Заважають тільки українці. Але над цим вони працюють.
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06.09.2023 13:53 Відповісти
з часом відновлять.

вони примудряються деталі для крилатих ракет в обхід санкцій купувати а тут просто запчастини для літака.
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06.09.2023 14:05 Відповісти
 
 