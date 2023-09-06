Санкції працюють: Вже другий регіон Росії змушений відмовитися від іноземних літаків

У Камчатському краї з 1 вересня вимушено зупинили польоти на чеських літаках L-410 через брак запчастин, які російські авіакомпанії не можуть отримувати через санкції.

Про це повідомили у пресслужбі місцевого уряду та підтвердили у пресслужбі єдиної далекосхідної авіакомпанії "Аврора", передає РБК.

Камчатка стала другим російським регіоном, який вимушено припинив експлуатацію цих літаків. На початку 2023 року літаки L-410 припинила використовувати компанія "Коміавіатранс" з Республіки Комі через санкції та дефіцит запчастин.

За даними Росавіації, зараз у Росії залишається сім комерційних операторів літаків L-410. Їх експлуатують "Сибірська легка авіація", "Хабаровські авіалінії", 2-й Архангельський об'єднаний авіазагін, "Полярні авіалінії", "Газпром авіа", "Аеросервіс" і "КрасАвіа". Загалом у їхніх авіапарках перебуває 28 таких машин. Ще чотири літаки є у розпорядженні Ульянівського інституту цивільної авіації, вони використовуються для навчання курсантів.

Ще влітку 2023 року L-410 літали до п'яти важкодоступних і малонаселених пунктів Камчатського краю, куди неможливо дістатися через відсутність залізниці та автошляхів.

Зупинка експлуатації L-410 на Камчатці пов'язана з "закінченням ресурсів" (їх не можна більше експлуатувати за регламентом) деяких вузлів та агрегатів, пояснює представник Камчатської влади, не уточнюючи деталей. Він визнає, що запчастини не вдалося купити через треті країни за схемою "паралельного імпорту".

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Як повідомлялося, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну виробьник літаків – чеська Aircraft Industries – попередила російських перевізників про неможливість виконання зобов'язань, пов'язаних із підтриманням льотної придатності літаків L-410, постачання комплектуючих та надання послуг з ремонту.

Їх використовували перевізники в Архангельській, Магаданській, Іркутській, Оренбурзькій областях, Забайкальському, Камчатському, Красноярському та Хабаровському краях, Республіці Комі та інших регіонах. У 2019 році до пандемії L-410 перевезли у Росії 112,5 тис. пасажирів, випливає з даних Транспортної клірингової палати.

Легкий двомоторний літак L-410 розробили в Чехії. Компанія-виробник L-410 Aircraft Industries до кінця квітня 2022 року належала російському власнику (у грудні 2018 року власником авіазаводу стало ТОВ "Остов", а до цього ним володіла Уральська гірничо-металургійна компанія). Однак потім її викупила чеська Omnipol.

Літак L-410 може перевозити до 19 пасажирів. Його використовують для регіональних перевезень, особливо для польотів у важкодоступні місця.