Всесвітній банк виділив Україні $230 мільйонів на відновлення зруйнованого Росією житла
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Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали угоду про виділення першого траншу на суму $232 млн и у рамках проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (Housing Repair for People’s Empowerment – HOPE).
Угоду підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банердж, повідомляє пресслужба Мінфіну.
Загальний обсяг фінансування рамкового проекту сягає $800 млн. Підписана угода передбачає надання Світовим банком початкового фінансування у розмірі $232 млн.
"Кошти буде спрямовано на вирішення невідкладних та критичних потреб у ремонті частково пошкоджених індивідуальних та багатоквартирних житлових будинків на підконтрольних Україні територіях", – зазначається у повідомленні.
Це фінансування складається з:
- гранту у розмірі $162,2 млн від Мультидонорського трастового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) Світового банку;
- позики у розмірі $70 млн від МБРР під гарантію уряду Японії.
"Метою проекту HOPE є створення належних умов для повернення українців до постраждалих від бойових дій територій у звільнених регіонах України. Проєкт також підтримуватиме реформи політики на національному рівні для покращення результатів відбудови та узгодженості з цілями інтеграції в ЄС", – додали у пресслужбі Мінфіну.
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