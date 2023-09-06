Китайська iFlytek відкрила доступ до свого аналогу ChatGPT

Китайська iFlytek, що спеціалізується на створенні технологій розпізнавання мови, зробила доступним широкому загалу свого чат-бота на основі штучного інтелекту.

Як пише Financial Times із посиланням на заяву компанії, чат-бот Spark доступний у всіх основних магазинах програм, включно з магазиними для пристроїв американської Apple Inc. та пристроїв на базі Android, передає Інтерфакс-Україна.

iFlytek очікує, що функціонал Spark в області англійської мови до жовтня буде порівнянний з ChatGPT версії 3.5, а в китайському перевершить його.

Минулого тижня доступ до свого чат-боту Ernie Bot відкрила китайська Baidu Inc. Аналогічну технологію під назвою Doubao запустила ByteDance, якій належить соцмережа TikTok.