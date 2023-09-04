Імпорт електроенергії зріс у серпні майже на 60%

Імпорт електроенергії в Україну в серпні зріс на 57,7% – до 115,596 тис. МВт-год порівняно з 73,298 тис. МВт-год у липні.

Про це свідчать дані мережі операторів системи передачі континентальної Європи ENTSO-E, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, імпорт електроенергії зі Словаччини зріс до 85,95 тис. МВт-год (у липні 58,66 тис. МВт-год), з Молдови – до 20,24 тис. МВт-год (13,86 тис. МВт-год), а з Польщі – до 9,41 тис. МВт-год (0,8 тис. МВт-год).

Найбільші обсяги імпорту надійшли 8 серпня зі Словаччини – 7,55 тис. МВт-год.

Водночас експорт електроенергії з України за місяць склав лише 0,2 тис. МВт-ч, що у чотири рази менше липневого показника (0,8 тис. МВт-ч). Увесь обсяг експорту припав на один день – 27 серпня, він здійснювався до Словаччини (в обсязі 0,2 тис. МВт-год) та Молдови (0,004 МВт-год).

Минулого місяця за право імпортувати електроенергію зі Словаччини трейдери сплатили приблизно 1,2 млн грн (у липні 7,2 млн грн). Кількість учасників акуціонів "Укренерго" щодо розподілу перетину становила 12-19 компаній.

Водночас за перетин Молдова-Україна трейдери сплатили близько 0,8 млн грн (у 10 разів більше, ніж у липні).

При цьому "Укренерго" для покриття високого попиту було вимушено застосовувати аварійну допомогу з Румунії та Польщі, обсяги якої стали безпрецедентними у серпні – вона застосовувалася третину місяця, а її загальний обсяг становив майже 19 тис. МВт-год (у липні було лише 1,2 тис. МВт-год).

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Як повідомлялося, у липні Україна збільшила імпорт електроенергії на 65%, порівняно із попереднім місяцем, – до 73,2 тис. МВт-год.

Нагадаємо, з метою покриття дефіциту у вечірній час з 1 липня в Україні підвищили максимальні ціни на електроенергію ("прайс-кепи") на 19:00-23:00 години на 80% – до 7200 грн/МВт-год.

У період з 23:00 до 7:00 (мінімального навантаження в енергомережі) вони підвищені з 2000 грн до 3000 грн за МВт-год, або на 50%, з 7:00 до 19:00 (максимальне навантаження) – з 4000 до 5600 грн/МВт-год, або на 40%. Відповідно, мінімальні граничні ціни на РДН та ВДР встановлені на рівні 10 грн/МВт-год.

На балансуючому ринку регулятор встановив максимальну граничну ціну на рівні 125% від ціни РДН і мінімальну – 0,01 грн/МВт-год.