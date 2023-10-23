Путін наказав пересадити російських депутатів і чиновників на "Жигулі"
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Російський президент Володимир Путін доручив уряду країни вжити заходів, спрямованих на пріоритетне використання чиновниками зі службовою метою російських автомобілів з високим рівнем локалізації.
Про це йдеться у переліку доручень за підсумками зустрічі Путіна з керівниками російських підприємств обробної промисловості, яка відбулася ще 3 серпня, передає Інтерфакс.
"Уряду РФ спільно з вищими виконавчими органами суб'єктів РФ за участю Управління справами президента РФ вжити заходів, спрямованих на пріоритетне використання державними та муніципальними службовцями у службових цілях російських високолокалізованих автомобілів", – йдеться у переліку доручень.
Про виконання цього наказу російський прем'єр Міхаіл Мішустін та керівники суб'єктів РФ мають відзвітувати до 1 лютого 2024 року.
Як повідомлялося, Путін 3 серпня заявив, що російські чиновники повинні їздити на машинах російського виробництва. Після цього керівники фракцій російської Держдуми обіцяли вже з вересня пересісти на автомобілі, зібрані у РФ.
Путін, будучи прем'єр-міністром у 2012 році, вже заявляв, що чиновників потрібно пересадити на автомобілі російського виробництва.
Наразі більшість автомобілів, за винятком найпростіших моделей "АвтоВАЗу", не мають високого рівня локалізації. Переважна більшість світових автовиробників, за винятком китайських, припинили роботу в Росії після повномасштабного воєнного вторгнення в Україну у лютому минулого року. Водночас російські виробники не можуть повноцінно працювати без імпортних комплектуючих.
Через це в умовах санцій російські виробники автомобілів масово переходять на складання машин з готових китайських машинокомплектів. У червні "АвтоВАЗ" розпочав складання кросовера Lada X-Cross 5 на заводі в Санкт-Петербурзі, де раніше виробляли автомобілі японського концерну Nissan, який пішов з Росії. Фактично Lada X-Cross 5 є китайським кросовером FAW Bestune T77 з логотипом "АвтоВАЗу".
Раніше китайські автомобілі під власним брендом у Росії почав збирати "Москвич", запущений на потужностях російських підприємств Renault. На "Москвичі" випускаються моделі, що повторюють машини JAC, але офіційно це ніколи не підтверджувалося.
Крім цього, у Росії виробляються лише дрібносерійні автомобілі люксового бренду Aurus.
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