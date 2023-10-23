Путін наказав пересадити російських депутатів і чиновників на "Жигулі"

Російський президент Володимир Путін доручив уряду країни вжити заходів, спрямованих на пріоритетне використання чиновниками зі службовою метою російських автомобілів з високим рівнем локалізації.

Про це йдеться у переліку доручень за підсумками зустрічі Путіна з керівниками російських підприємств обробної промисловості, яка відбулася ще 3 серпня, передає Інтерфакс.

"Уряду РФ спільно з вищими виконавчими органами суб'єктів РФ за участю Управління справами президента РФ вжити заходів, спрямованих на пріоритетне використання державними та муніципальними службовцями у службових цілях російських високолокалізованих автомобілів", – йдеться у переліку доручень.

Про виконання цього наказу російський прем'єр Міхаіл Мішустін та керівники суб'єктів РФ мають відзвітувати до 1 лютого 2024 року.

Як повідомлялося, Путін 3 серпня заявив, що російські чиновники повинні їздити на машинах російського виробництва. Після цього керівники фракцій російської Держдуми обіцяли вже з вересня пересісти на автомобілі, зібрані у РФ.

Путін, будучи прем'єр-міністром у 2012 році, вже заявляв, що чиновників потрібно пересадити на автомобілі російського виробництва.

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Наразі більшість автомобілів, за винятком найпростіших моделей "АвтоВАЗу", не мають високого рівня локалізації. Переважна більшість світових автовиробників, за винятком китайських, припинили роботу в Росії після повномасштабного воєнного вторгнення в Україну у лютому минулого року. Водночас російські виробники не можуть повноцінно працювати без імпортних комплектуючих.

Через це в умовах санцій російські виробники автомобілів масово переходять на складання машин з готових китайських машинокомплектів. У червні "АвтоВАЗ" розпочав складання кросовера Lada X-Cross 5 на заводі в Санкт-Петербурзі, де раніше виробляли автомобілі японського концерну Nissan, який пішов з Росії. Фактично Lada X-Cross 5 є китайським кросовером FAW Bestune T77 з логотипом "АвтоВАЗу".

Раніше китайські автомобілі під власним брендом у Росії почав збирати "Москвич", запущений на потужностях російських підприємств Renault. На "Москвичі" випускаються моделі, що повторюють машини JAC, але офіційно це ніколи не підтверджувалося.

Крім цього, у Росії виробляються лише дрібносерійні автомобілі люксового бренду Aurus.